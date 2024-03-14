三大法人連三買 鴻海法說會前夕卻翻黑 鴻準跟著重挫

鴻海（2317）今（14）日收盤後將舉辦法說會，三大法人連續3個交易日買超，外資廷三買，投信則是連九買，自營商也連八買，股價飆上近35個月高點，不過，今日卻是開高後走低翻黑的表現，鴻準（2354）也跟著重挫，盤中跌幅逾6%。

鴻海股價在法說會前提前暖身，領軍鴻海家族股上漲，三大法人昨日同步買超，已是連續3個交易日三大法人齊買超，外資昨日買超28,391張，投信買超27,304張，自營商買超3,463張，合計三大法人買超59,158張。

鴻海股價超車緯創（3231），飆上近35個月高點，但下午法說會在即，股價卻是開高走低，早盤以121元開出後一度拉升至121.5元，可惜在賣壓湧現下股價翻黑，一度下滑至117元，下跌3.5元，跌幅2.9%，盤中爆出逾9萬張成交量，居個股成交量第三大，但卻是成交值最高的個股。

鴻海開高走低，連日來上漲的鴻準也大跌，股價以平盤58.9元開出後往下殺，一度下滑至53.6元，下跌5.3元，跌幅8.99%，盤中跌幅略縮，但仍下跌逾6%。