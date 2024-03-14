快訊

2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

虐童案輿論怒火燒！孩子一定得請保母照顧怎麼辦？察覺可能是壞保母的10個跡象

家長該停止問孩子「開心嗎」 專家：檢視情緒反造成心理負擔

三大法人連三買 鴻海法說會前夕卻翻黑 鴻準跟著重挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海（2317）今（14）日收盤後將舉辦法說會，三大法人連續3個交易日買超，外資廷三買，投信則是連九買，自營商也連八買，股價飆上近35個月高點，不過，今日卻是開高後走低翻黑的表現，鴻準（2354）也跟著重挫，盤中跌幅逾6%。

鴻海股價在法說會前提前暖身，領軍鴻海家族股上漲，三大法人昨日同步買超，已是連續3個交易日三大法人齊買超，外資昨日買超28,391張，投信買超27,304張，自營商買超3,463張，合計三大法人買超59,158張。

鴻海股價超車緯創（3231），飆上近35個月高點，但下午法說會在即，股價卻是開高走低，早盤以121元開出後一度拉升至121.5元，可惜在賣壓湧現下股價翻黑，一度下滑至117元，下跌3.5元，跌幅2.9%，盤中爆出逾9萬張成交量，居個股成交量第三大，但卻是成交值最高的個股。

鴻海開高走低，連日來上漲的鴻準也大跌，股價以平盤58.9元開出後往下殺，一度下滑至53.6元，下跌5.3元，跌幅8.99%，盤中跌幅略縮，但仍下跌逾6%。

三大法人 鴻海

延伸閱讀

鴻海旗下工業富聯寫五大驚奇 2023年淨利與AI營收新高

308億...鴻海在陸設綠能基金 滿足大客戶蘋果使用綠電的要求

群聯目標價 喊到792元

鴻海攜旭智資本設綠能開發基金 攻陸綠電及儲能

相關新聞

金融指數續強 台企銀漲停鎖死 國票金盤中漲逾8%

台企銀（2834）、國票金（2889）昨（13）日公布股利，台企銀董事會決議配發每股1.35元股利，股利配發率高達104...

台股開盤下跌7點 台積電開平盤

台股今（14）日開盤指數為19,920.63點，下跌7.88點。台積電（2330）開平盤779元。

達爾膚去年淨利4.2億元、EPS 9.43元 第4季配現金2元

達爾膚（6523）13日公告2023年營運成果，去年全年營收新台幣11.4億元、年增23%；稅後淨利4.2億元、年增25...

和泰車去年狂賺4個股本+配息20元 投資人樂股價盤中站上660元

國內車市龍頭和泰車（2207）超狂，去年硬是賺了4個股本，EPS 達41.03元，和泰車董事會決議每股配發20元現金股利...

台股半導體ETF近月漲逾1成 這檔漲近17%居冠

受惠於AI熱潮，不僅各大科技廠積極佈局相關技術與產品研發，更帶動AI相關指標性個股股價飆漲，台灣半導體產業鏈因結構完整，...

市場良機、體質強健 雙B債更添利得

升息近尾聲，但市場對未來降息預期也已往後推，預估今年中或年末才會出現，整體金融環境持續緊縮，短期內市場依舊會出現波動，面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。