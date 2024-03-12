鴻海領軍衝鋒、飆2年多新高！這幾檔「家族股」表態跟漲

鴻海（2317）本周將舉辦法說會，三大法人同步買超，推升股價今（12）日進一步大漲，盤中衝達119元，創2021年7月以來的新高，鴻海家族也跟漲表態，法人表示，推升鴻海領軍家族股強漲，主要是市場傳出集團旗下工業富聯取得輝達最新產品訂單，除了鴻海大漲之外，台通（8011）、鴻準（2354）亮燈漲停，瑞祺電通（6416）、AMAX-KY也大漲。

重量級科技大廠法說會本周陸續登場，鴻海預計3月14日舉辦法說會，將公布去年財報及今年展望；市場除關注iPhone 等消費性電子產品的需求之外，由於鴻海是全球伺服器龍頭，在AI成長強勁下，對今年景氣看法、AI伺服器的布局與展望、電動車的發展及全球布局等，都是市場關注的焦點。

鴻海今年2月營收3,525億元，月減32.4%，年減 12.3%，主受到消費性電子產品2月農曆年上班日較少的影響； 美系外資認為，雖然2月營收年減，但雲端運算相關業務則是出現強勁年增，反映AI伺服器持續強勁出貨，一般伺服器需求也持穩。

三大法人押寶法說會行情，昨日同步買超，合計買超32,324張，其中投信連七買，自營商連六買，鴻海今日股價持續攀高，早盤以111.5元開出，午盤一度衝達119元，上漲9.5元，漲幅8.67%，創下2021年7月以來新高。

鴻海領軍，多檔家族股也表態大漲，台通衝上漲停33.55元鎖死，排隊買單超過3.2萬張；鴻準衝上漲停55.3元鎖死，排隊買單超過8,800張；AMAX-KY也大漲，一度衝達漲停308元，盤中漲幅逾9%；另外，瑞祺電通也一度衝達漲停127.5元，盤中漲幅逾7%。

鴻海股價連兩個交易日大漲，證券分析師張陳浩表示，市場傳出鴻海旗下工業富聯取得輝達最新產品訂單，推升鴻海及家族相關個股的股價，鴻海之外，還有台通、瑞祺電通、鴻準及AMAX-KY也是強漲的表現。

至於已衝到逼近120元的鴻海還能不能買？張陳浩則是坦言，不建議追高，不過，他認為，台通可能還有機會再往上衝，值得關注。