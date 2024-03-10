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安普新營收／2月2.29億、月減26.7% 力拼今年業績回溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

電聲元件暨耳機組裝廠安普新（6743）今（10）日公告2月營收2.29億元，月減26.7%、年減4.7%，衰退主因來自上月工作天數較少所致，預料3月起有機會開始逐步回溫。

安普新累計今年前二月營收5.42億元，年減0.9%。安普新創立於1998年，資本額11億元，致力於耳機產品設計、製造及塑膠零組件與相關模具開發設計業務，目前全球前八大電競耳機品牌商中，有六家是安普新的客戶，主要生產基地位於中國大陸東莞、昆山以及越南。

目前安普新的電聲產品應用於3C 產品、醫療、網通，以接品牌客戶的代工訂單為主要業務，隨著消費性電子市場步入復甦，今年業績表現有機會回神，營運動能值得期待。

法人指出，安普新近年來積極搶攻真無線藍牙耳機（TWS）市場，隨著 TWS 規格日益提升，加上電競耳機需求不斷成長，安普新代工比重也日益擴大，今年也將力拼營運回溫。

真無線藍牙耳機

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