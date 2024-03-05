「零成本」台積電（2330）是何時買入持有呢？ 他估算：大概要抱長達27年

從還原權值K線圖來看，大約是1997年以前買進並抱到現在，話說能抱一檔股票長達27年，真的是很不簡單，我自認做不到。

而且要在27年前就慧眼識英雄，看中台積電的長期發展潛力，並抱持信仰持有到現在，我認為是非常困難的，許多文章經常會拿台積電、微軟、輝達、蘋果等公司來說明「長期投資」的重要性，但要如何在10年、20年甚至30年前就能辨認出「百倍股」、「千倍股」呢？如果我們在27年前選擇投資的聯電，而非台積電，結果其實大相逕庭。

因此，如果有人告訴你他投資某檔股票長抱十年、二十年，股價翻了上百倍，你可以羨慕，但不需要自責，因為你我都不是「天選之人」，從一開始就做不來的事情，不必強求。

而且或許你該問的是，對方資產是否也在十年、二十年期間翻了上百倍？如果沒有，那又何須介懷呢？照著自己的投資步調繼續前進即可。

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