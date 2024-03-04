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台股創新高！外資買超最多居然不是台積電 高股息ETF霸榜

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股4日跳空開高，權值股台積電衝上725元歷史新天價，IC設計及網通等多檔個股漲停，指數盤中觸及19333.39點、終場收在19305.31點。中央社
台股4日跳空開高，權值股台積電衝上725元歷史新天價，IC設計及網通等多檔個股漲停，指數盤中觸及19333.39點、終場收在19305.31點。中央社

台股指數4日續創新高，在台積電（2330）的領軍下，盤中一度上漲至19,333.39點，終場收在19,305.31點，上漲369.38點，漲幅1.95%，成交量4,853.84億元，三大法人買超444.74億元，外資買超368.78億元，其中買超榜首為復華台灣科技優息，總計57,274張。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超368.78億元，投信買超74.39億元，自營商買超（合計）1.56億元，其中自營商（自行買賣）買超10.97億元，自營商（避險）賣超9.4億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是復華台灣科技優息、台積電、鴻海、國泰永續高股息、元大台灣50（0050）、燿華、正文、國泰台灣5G+、富邦特選高股息30、中信關鍵半導體。

外資今日買超冠軍為復華台灣科技優息，其次是買超台積電50,093張，買超個股第三大為鴻海，單日買超26,573張。值得注意的是，買超前十名中高股息ETF佔了三檔，其餘買超個股燿華、正文則具低軌衛星題材。

台積電今以714元開出，股價震盪後隨即向上拉抬，終場收在最高點725元，漲幅5.22%，市場看好台積電先進製程與海外成熟製程同步接單，據了解，由於AI引發新一波CIS需求，索尼看好未來車用及消費性等商機，有意大量採用台積電22奈米製程生產CIS元件及影像訊號處理器（ISP）晶片。台積電熊本新廠預期最快第4季投片量產，以40、28／22奈米製程為主，提供車用、工業等客戶量產投片。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是群益台灣精選高息、仁寶、中信金、大亞、新光金、中鋼、元大滬深300正2、陽明、宏碁、第一金。

00929復華台灣科技優息ETF 台積電 外資

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