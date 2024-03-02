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台股萬九穩了？ 台積電ADR大漲4.06%、台指期夜盤163點！ 他：周一半導體持有者準備賺錢

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

起來上個廁所，美股收盤又是新世界了！今天好冷還是濕冷...

費半說我有又漲上去了，漲幅4.29%；TSM台積電表示不能輸，跟漲4.06%，道瓊與那斯達克，全部紅盤小漲作收，不動產指數小小漲作收。

台指期夜盤又漲163點，在這邊預先恭喜禮拜一，半導體持有朋友持續準備賺錢！

昨天看到某人發了一篇文探討，大意是說他覺得自己標的災難或許快來了，然而選擇開始賣一部分股票回收現金，買股票賣股其實時機是看重點，賣出時候股票獲利高不高！！不然講白一點其實這個想法也只是預測而已！

還有一種狀態是自己重壓高金額在這檔標的上，所以得避險才需要拋售股票換標的，否則小部位自己是不建議這樣操作的。

對我而言除非持有標的已經開始的賺錢，不然反覆的進進出出，在沒有高獲利狀態，只會一直平白無故損失手續費與交易稅，倒不如安心領息等待加碼時機！對小資族來說能省則省，畢竟每塊錢都是很重要的。

與其預防未發生災難的做法，我會選擇接受跌幅續買，勇敢繼續買進狀態標的布局，因為如果沒有那些災難消息的出現，那麼到底哪時候股票會有崩盤的機會呢？

只能說好標的下跌持續買，上揚時候不會讓自己失望的，好喔打完文章了，繼續回去睡覺！

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

半導體 台積電 指數 美股

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