普鴻財報／去年純益年增四成創新高 擬配息5元殖利率逾5%

資服廠商普鴻資訊（6590）董事會29日通過去年財報，全年稅後純益1.29億元，年增超過四成，每股純益6.08元，創新高；董事會並決議通過每股配發5元現金股利，配發率約82%，若以昨日收盤價計算，現金殖利率超過5%。

普鴻去年營收6.76億元，年增29.75%；稅後純益1.29億元，季增40.2%，每股純益6.08元。普鴻去年獲利續創新高，主要來自支付系統使用微服務架構於各大銀行上線採用，加上HSM（硬體加密設備）取得大量新客戶貢獻帶動。

普鴻樂觀看待今年展望，普鴻表示，銀行數位轉型需求持續增加，資安需求也提升，加上銀行資訊系統建置、維運、效能、成本考量，普鴻融合機伺服器漸漸成為銀行系統規劃主流，且銀行精簡資訊系統供應商政策，將使體質好的資服廠商，協助銀行系統維運比重持續增加。

回應市場人才需求，普鴻已於去年大幅調薪，董事會昨日並通過發行限制員工權利新股，藉由祭出優於業界的薪酬條件，期盼延攬更多菁英人才加入。