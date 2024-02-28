電價調漲、綠電興起！華城、士電、大同價量續漲 連王文洋都跟買重電股

在能源轉型不可逆的趨勢下，重電概念股同樣漲勢驚人，不讓AI概念股專美於前！華城（1519）、士電（1503）、大同（2371）等多家廠商，受惠於多國的基礎建設，吃下台電強韌電網計畫千億元訂單，營收一片看好，此外，市場盛傳台塑集團創辦人王永慶長子、現任宏仁集團總裁王文洋搶買重電概念股之一的大同（2371），足見重電發展潛力。

一年多前，高雄興達電廠開關場發生事故，導致台灣549萬戶大停電，民怨四起。這意味台灣的電力供應吃緊，若未妥善配電，類似303大停電的夢魘，可能再次發生，因此，台電一方面提出10年5645億元的「強化電網韌性建設計畫」，另方面也在連年虧損下，醞釀調漲電費。此外，排碳量相對少的「綠電」，近年也在台灣蔚為風潮，極力追求太陽能、風力、水力等自然發電方式。種種環境因素，讓「電」不只生活中不可或缺，也讓重電概念股跳離「牛皮股」。

一年多前，高雄興達電廠開關場發生事故，導致台灣549萬戶大停電，民怨四起。取自台電

股價暴增10倍，華城一鳴驚人

其中，重電雙雄華城（1519）、士電（1503）表現驚為天人，尤其是擅長生產變壓器、配電盤的華城，近一年股價走勢令人嘖嘖稱奇，去年初還只有50多元，2月23日、上週五收盤已經創下歷史新高的568元，暴增10倍以上，股價就像變了心的女友，回不去了！就連空軍想要進場做空，股價依然軋空，讓融券默默地認輸回補。

財報上也不難看出華城的亮眼表現，2023年前三季已經賺了5.6元，毛利率衝到30.7%，都是公司有史以來最佳表現，華城總經理許逸德在去年的法說會上提到，公司主要營收動能就是台電的強韌電網計畫，而且外銷事業也有斬獲，搶得美國的基礎建設法案和削減通膨法案，在手訂單滿載、能見度看到2025年，甚至已經開始接2026年訂單，「目前看不到交期變短或是下滑的跡象。」

為了因應龐大需求，華城也增加三班制、產線優化、立體智慧倉儲等，持續擴大產能，因為全球持續能源轉型，電力設備供不應求，算是「奢侈的煩惱」。

擅長生產變壓器、配電盤的華城，近一年股價走勢令人嘖嘖稱奇。取自臉書@Fortune Electric 華城電機

變壓器領頭衝業績，士電接單不斷

士電的表現也不遑多讓，同樣受惠台灣和北美推進電力、電網基礎建設的需求，士電2023年前三季也賺了3.94元，已是歷史之最，而且上週公布今年元月稅後純益就高達4.23億元、年增率37%，EPS高達0.81元，業績嚇嚇叫。

2月23日收盤，不讓華城專美於前，股價最高來到179.5元，續創波段新高。士電的變壓器等重電設備外銷加拿大、東南亞及日本，銷量持續增長，重電事業可說是一枝獨秀，預期今年還會有兩位數成長。

士電總經理謝漢章在去年的法說會提到，士電要斥資10億元，在原有的湖口廠區加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底完工、明年第一季投產，年產能可以增加25%，搭配越南、蘇州的工廠一同消化單量。

士電受惠台灣和北美推進電力、電網基礎建設的需求，2023年前三季也賺了3.94元，已是歷史之最。圖為士電2015年承製核三廠變壓器正式運轉。取自士電官網

大同、中興電潛力十足，法人：重電概念股恆強

而受到王文洋青睞的大同，在手訂單也是突破百億元，持續推進變壓器、智慧電表、工業馬達等產品，而太陽能、儲能的新能源則持續拓展東南亞市場商機，去年也宣布攜手子公司福華電子（8085）與印尼供應商簽訂合作備忘錄（MOU），目標是搶下印尼新首都努山塔拉（Nusantara）1GW指標型案場。

至於去年認列雲豹甲車弊案21億元損失的中興電（1513）力圖振作，光是台電強韌電網計畫的在手訂單就有近400億元，近三個月中興電搶下25個標案、總金額34.1億元，整體訂單能見度長達3年以上，是重電族群表現最佳的廠商，生產包括分散式電網系統、台電氣體絕緣開關（GIS），同時切入離岸風電升壓站的生意，預估金額約達48億元。

除此之外，輸配電的線纜也是關注焦點，包括合機（1618）、華榮（1608）、大山（1615）、宏泰（1612）以及華新（1605）等，都有獲得台電的電纜訂單，同樣表現不俗。

法人認為，華城、士電等多家機電廠往後幾年光是吃下台電的訂單，就如同吃下一顆定心丸，業績可望穩定成長，加上世界多國的基礎建設，都需要用到電力設備，預期相關廠商恆強，股價還有上衝的空間。

（本文出自2024.02.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）