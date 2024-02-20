聯準會變來變去…債券現在該怎麼投資？ 她：分批入場、長抱領息

上班前碎碎念系列

美國主要指數昨天是休市的，不過從前一日狀況來看，四大指數維持在震盪而小跌作收，道瓊-0.37%、標普-0.48%、那斯達克指數-0.82%、費半-0.67%。而同樣台灣投資人關心的台積電ADR -1.81%，從這幾個重要指標來看，台灣投資人今天可以預期大概盤勢有機會跟昨天差不多，是震盪方向的。

而另外債券市場部分，美國20年期公債殖利率上升0.021%、十年期公債殖利率上升0.02%，這都還表示先前Fed看到年底將息3碼的言論讓市場趨向保守看待。如果想要投入債券市場的朋友，女子還是跟之前一樣建議：分批入場、長抱領息。

而最後回到美元兌日圓匯率上，昨天美元相對走強，最高站上150.33，收盤也收在150.31，當然最終還是要看今天日本匯市的狀況，但根據一月日本銀行（BOJ）的訊息，三月之前寬鬆政策不會有太大變動，因此無論美元或新台幣兌換日圓，現在都還是會落在價位便宜的區間。

女子自己的做法是：分批換下來，去日本消費時可以用雙幣卡（等於把現在的匯率鎖住），而額外多的日圓，則仍然建議可以投資日本股市，由於台灣投資日股相對不方便，所以女子建議除了ETF之外，日圓計價的基金都是可以考慮的。雖然有人說「日本往下掉成為世界第四大經濟體」，但這個言碖其時是偏頗的，貨幣政策也好、人口數也好，等各種因素讓整體經濟看起來總額下降。

可是有去日本觀光的台灣朋友應該都有發現，日本民間消費力道還是很強，上季日本名目經濟成長率仍有1.2%，全年成長5.7%，創下1992年以來最大增幅，而且在日本經濟逐漸擺脫負利率的方向不變，表示日本經濟要從「通縮」走向正向循環，這也是日本股市有機會持續衝高的重要因素。

女子自己目前主要投資日本股市的管道，除了ETF之外就是日圓計價的日本股市基金了，如果大家想要參考，可以看一下先前女子分享的文章喔。

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