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證交所、碳交所、臺北大學攜手舉辦論壇 解析COP28後碳市場展望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

COP28於2023年12月正式落幕，為加速實現我國淨零排放目標，提升企業對碳交易之正確認知及行動，臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所及臺北大學假集思交通部國際會議中心，共同舉辦「從 COP28 氣候大會看全球碳市場展望與機會」論壇，超過200位企業高階主管、ESG領域負責人及研究單位代表出席，共同瞭解碳市場最新發展現況與趨勢。

臺灣碳權交易所田建中致詞表示，今年碳交所與臺北大學將會合作開展一系列減碳相關課程及活動，協力促進永續人才之基礎建設。臺北大學商學院陳宥杉院長說明，台灣要在2050年達成淨零碳排的目標仍任重而道遠，企業可因應COP28決議加速能源轉型，推動雙軸轉型(綠色轉型+數位轉型)，積極培養專業ESG人才。

臺北大學自然資源與環境管理研究所李堅明教授指出，COP28更關注溫升1.5度C以及2030年實現減排43%兩項指標。而碳交易根據比較利益原則，藉由國際分工，可以促進減碳成本可負擔與激勵減碳雄心，創造三贏（企業贏、國家贏、地球贏)。並強調碳權交易並非炒作，而是創造流動性，透過價格發現，促進低碳科技發展與落實在地減碳效益，同時國內應抱有「台灣為全球減碳，就是為台灣減碳」的認知，強化減碳國際合作。

碳交所田總經理表示，國際碳權對於全球減碳至關重要，購買自願性碳權的企業在投資減碳行動和展現減量雄心等表現較佳，亦更注重碳權品質。企業應把碳視為商機，探索碳中和產品及服務開發、與金融業合作永續連結貸款等機會，不僅能為企業自身減碳，亦是為臺灣淨零排放目標共同努力。

中原大學國貿系林聖忠榮譽教授說明，自願性碳市場提供的碳權僅佔全球碳權總量的微小部份，仍屬新生市場，而碳權品質一致性是全球普遍的顧慮，因此自願碳市場誠信委員會（ICVCM）發布的「核心碳原則」旨在期望提升碳市場透明度及碳權品質標準。

中華經濟研究院能源與環境研究中心劉哲良主任指出，碳權是一種「遵約工具」, 須考量是用來滿足誰的要求，不同利害相關者會對「排放量」做不同形式的要求，包括環評承諾及碳費，供應鏈碳中和要求，企業自願碳中和(佔大宗)，其中碳交易可以幫助企業實現碳中和，具有經濟價值。

證交所、碳交所及臺北大學今年將持續開辦淨零議題相關活動及課程，1月及4月兩期的「碳交易助力ESG績效管理人才培育課程」已獲得企業熱烈響應、報名額滿，四月更規劃舉辦國際論壇，期待攜手在淨零發展策略及碳知識普及等面向發揮關鍵作用，培育更多碳管理及碳交易專業人才，促進臺灣碳交易發展與提升企業ESG績效，進一步達到企業與國家淨零轉型目標。

減碳 北大 ESG 碳權交易所

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