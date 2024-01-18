快訊

三星Galaxy S24系列價格曝光！1圖看漲幅 這型號竟便宜1千元

立院院長選舉 前白營幕僚稱柯文哲恐是「綠白合」最大障礙

建商被徵碳費陷「碳焦慮」 對消費者喊漲邏輯太粗暴？

低價 LED 股強漲 光鋐飆漲停逾1.5萬張排隊等著買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（18）日反彈，光電股成為盤面上領漲指標，主要由面板股及LED股所帶動，尤其是低價LED股強漲表現更加搶眼，光鋐（4956）開高後再飆上漲停25.3元鎖死，排隊買單超過1.5萬張，統計今年來股價漲幅達52.87%；泰谷（3339）、立碁（8111）也跟進大漲。

光鋐去年12月營收8,801萬元，月增8.86%，年減15.84%，累計去年全年營收11.32億元，年減5.21%；去年第3季稅後淨損1,465萬元，每股淨損0.15元，累計去年前三季稅後淨損6,284萬元，每股淨損0.63元；光鋐自結去年12月虧損2,374萬元，每股虧損0.24元。

以光鋐產品營收比重分布來看，感測達39%、車用占比達28%、固化／消毒占比17%、背光占比4%；針對營運展望，光鋐表示，主要鎖定感測、車用及固化三大市場，將持續開拓新產品及新市場，車用市場將由中國轉至其他毛利率較好的市場。

光鋐去年封關時收在16.55元，今年來股價持續走高，今日以23.6元開高走高，衝上漲停25.3元鎖死，盤中爆出逾2.1萬張成交量，今年來漲幅達52.87%；光鋐強漲，帶領LED股放閃，泰谷盤中漲幅逾4%，立碁也上漲逾2%，另外，佰鴻（3031）、榮創（3437）、亞帝歐（3516）、雷笛克光學（5230）、光鼎（6226）等股也都是上漲。

光鋐 營收

延伸閱讀

Lexus LBX預售接單破千張 正式售價129.9萬起

彰化超夯多多龍小提燈 1月20日加碼發2000個

旅客提早3小時到！怒等安檢怕趕不上飛機 桃機：安檢線升級中

12星座誰最擅長團體活動！天秤徹底融入 這星座從小愛排隊「共同向目標邁進」

相關新聞

台股大幅波動 政院：必要時會採取因應措施、勿恐慌

行政院今（18）日召開院會，會後舉行記者會時針對近期台股波動，行政院發言人林子倫表示，未來股市若發生非理性的波動現象，必...

台積電法說今登場 股價站上589元 台股早盤漲逾百點

台股今（18）日開盤上漲7.31點，開盤指數17,169.10點，台股早盤漲逾百點，高點一度至17,300點；台積電（2...

台股反彈無力 盤中17200點附近震盪

揮別連兩天重挫，台股今天跌深反彈，早盤在台積電領軍下衝高，指數觸及17300點，勁揚近140點，但隨後賣壓出籠，漲幅壓抑...

外資大逃殺 累計賣超1300億元

大選後外資急撤、股匯雙殺，外資昨再賣超台股七八二億元，創下單日第三大賣超金額，台股大盤指數重挫一八五點。台幣兌美元匯率則...

金管會救股市 有16招可用

台股2024年開年後跌跌不休，外資昨（17）日狂賣超782.2億元，史上第三大，大盤被摜壓至17,161點，短短12個交...

外資股市期市套利 兩頭賺

台股在地緣政治風險升溫等利空衝擊下，外資昨（17）日大賣台股782.2億元，指數重挫185點、摜破季線支撐，台指期也壓低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。