低價 LED 股強漲 光鋐飆漲停逾1.5萬張排隊等著買

台股今（18）日反彈，光電股成為盤面上領漲指標，主要由面板股及LED股所帶動，尤其是低價LED股強漲表現更加搶眼，光鋐（4956）開高後再飆上漲停25.3元鎖死，排隊買單超過1.5萬張，統計今年來股價漲幅達52.87%；泰谷（3339）、立碁（8111）也跟進大漲。

光鋐去年12月營收8,801萬元，月增8.86%，年減15.84%，累計去年全年營收11.32億元，年減5.21%；去年第3季稅後淨損1,465萬元，每股淨損0.15元，累計去年前三季稅後淨損6,284萬元，每股淨損0.63元；光鋐自結去年12月虧損2,374萬元，每股虧損0.24元。

以光鋐產品營收比重分布來看，感測達39%、車用占比達28%、固化／消毒占比17%、背光占比4%；針對營運展望，光鋐表示，主要鎖定感測、車用及固化三大市場，將持續開拓新產品及新市場，車用市場將由中國轉至其他毛利率較好的市場。

光鋐去年封關時收在16.55元，今年來股價持續走高，今日以23.6元開高走高，衝上漲停25.3元鎖死，盤中爆出逾2.1萬張成交量，今年來漲幅達52.87%；光鋐強漲，帶領LED股放閃，泰谷盤中漲幅逾4%，立碁也上漲逾2%，另外，佰鴻（3031）、榮創（3437）、亞帝歐（3516）、雷笛克光學（5230）、光鼎（6226）等股也都是上漲。