金管會救股市 有16招可用

台股2024年開年後跌跌不休，外資昨（17）日狂賣超782.2億元，史上第三大，大盤被摜壓至17,161點，短短12個交易日跌掉769點，觸動主管機關敏感神經；金管會、證交所、櫃買中心昨日啟動救市第一招「信心喊話」，不排除視情況再出招。

回顧2011年來，金管會共啟動五次強力救市措施，累計祭出16招穩市。台股每逢危機，股民往往期待政府救市，除國安基金進場，第一時間穩定力量還是來自金管會各種軟硬措施。

早期常見措施為鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、平盤以下不得放空、放寬融資擔保成數、找法人喝咖啡等，但平盤下不得放空導致量能急凍的「副作用」太強，後來禁空令大多採有條件限制，如2020年、2022年各曾宣布「當日收盤價跌幅逾3.5%，次日平盤下不得放空」。

隨市場演變，金管會與時俱進措施愈來愈多元，包括2011年發生美債、歐債風暴時，金管會曾提出三大措施，包括建議四大基金進場、下修股票擔保維持率、壽險RBC台股暫行措施。

2015年爆發歐美股災，鼓勵上市櫃公司舉辦業績說明會及執行庫藏股，提高融券保證金成數由90%到120%、擴大融資擔保品範圍、盤下禁空、調降壽險股票係數暫行措施、金融業救股市誓師大會、請三大法人喝咖啡等連環出招。

最近三年來兩次救市措施中，針對2020年新冠疫情爆發，除鼓勵上市櫃公司實施庫藏股及法說會、要求自營商造市、鼓勵投資人定期定額投資台股、盤中借券賣出委量不逾前30營業日日均成交量10%、放寬抵繳信用交易擔保品範圍、當日收盤價跌幅逾3.5%則次日平盤下不得放空。

2022年俄烏戰爭導致通膨升溫、聯準會降息衝擊股市，金管會再度宣布鼓勵上市櫃公司執行庫藏、放寬抵繳信用交易擔保品範圍，以及當日收盤價跌幅逾3.5%則次日平盤下不得放空等措施。