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LED 發光... 一詮及李洲帶量飆漲停 這幾檔也亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（11）日盤中收復5日線，光電股表現相對強勢，尤其是 LED 股成為領漲指標，一詮（2486）衝上漲停鎖死，追買單超過2,700張，李洲（3066）也飆上漲停，追買單超過2,300張，另外，洋華（3622）、天瀚（6225）也同樣衝上漲停。

台股今日以17,477.88點開出，指數開高後往上拉，盤中一度衝達17,557.79點，收復5日線，光電股為盤面上漲幅領先的類股之一，早盤由面板股領軍，不過漲幅出現收，LED 股接棒發光，上市的一銓及上櫃的李洲都衝上漲停，洋華及天瀚也衝上漲停。

一詮去年12月營收4.74億元，月減3.9%，年增27.8%，累計去年營收50.68億元，年減2.45%，一詮與工研院合作開發高階均熱片，鎖定AI高速運算市場，近期傳出有望獲得輝達B100均熱片訂單，預計自今年第2季開始出貨。

一詮今日以45.3元開高後衝上漲停49.55元鎖死，排隊追買單超過2,700張，另外，上櫃的李洲也衝上漲停，早盤以22.05元開高後衝上漲停23.35元鎖死，排隊追買單超過2,300張；LED 股中光鼎（6226）、榮創（3437）漲幅超過半根停板，鼎元（2426）盤中漲幅近4%；光電股由 LED 領漲，洋華、天瀚同樣衝上漲停。

漲停 LED

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