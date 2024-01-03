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這檔生技股12月營收倍增、創26個月新高 股價奔漲停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

安克（4188）今（3）日公告去年12月營收1,025.1萬元，年增101.67%，並創26個月以來營收新高，公司表示，主要是因12月安克呼止偵伴隨性治療及檢測儀器業績增加，使營收攀升。累計安克去年營收6,525.2萬元，年增5.88%。

安克今日股價反應去年12月營收較前年同期倍增，吸引買盤進駐，推升盤中股價來到漲停價29.3元。「呼止偵」是安克旗艦產品，主要用於超音波智慧睡眠檢測，已獲台大醫院健管中心、中國附醫健診中心、哈佛健診等指標性醫療機構引進，同時積極與各大企業合作員工健診，持續搶攻健診市場。

安克表示，全球呼吸中止症相關設備市場規模龐大，每年上看數十億美元，將持續攜手國內外權威醫療單位，包括台大牙科、台大醫院健管中心、美國史丹佛睡眠中心，透過上市後研究，擴大運用於篩檢以外的多種伴隨性診斷。

安克日前在法說會上表示，公司營運鎖定四大焦點，包括1、完整布局健診市場，獲台大醫院健管中心引進；2、持續擴大產品應用，創造更大價值；3、攜手國內外權威醫療機構，成果發表於國際大會與知名期刊，增加全球知名度；4、持續開創嶄新商模，挹注營收。

安克為全球第一個獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷（CAD）醫材公司，日前更通過歐盟MDR認證，展現強大公司實力，現擁有六項全球首創研發產品，四項已獲美國FDA、歐盟CE上市許可。

台大醫院 營收 美國

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