這檔生技股12月營收倍增、創26個月新高 股價奔漲停

美股2024年開局不利，標普500指數周二（2日）在今年第一個交易日收盤下跌，那斯達克100指數出現10月底來最大單日跌幅，因蘋果遭券商調降評級後股價下跌，所謂的七大科技股回吐去年的部分強勁漲幅。

2024-01-03 08:52