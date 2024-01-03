這檔生技股12月營收倍增、創26個月新高 股價奔漲停
安克（4188）今（3）日公告去年12月營收1,025.1萬元，年增101.67%，並創26個月以來營收新高，公司表示，主要是因12月安克呼止偵伴隨性治療及檢測儀器業績增加，使營收攀升。累計安克去年營收6,525.2萬元，年增5.88%。
安克今日股價反應去年12月營收較前年同期倍增，吸引買盤進駐，推升盤中股價來到漲停價29.3元。「呼止偵」是安克旗艦產品，主要用於超音波智慧睡眠檢測，已獲台大醫院健管中心、中國附醫健診中心、哈佛健診等指標性醫療機構引進，同時積極與各大企業合作員工健診，持續搶攻健診市場。
安克表示，全球呼吸中止症相關設備市場規模龐大，每年上看數十億美元，將持續攜手國內外權威醫療單位，包括台大牙科、台大醫院健管中心、美國史丹佛睡眠中心，透過上市後研究，擴大運用於篩檢以外的多種伴隨性診斷。
安克日前在法說會上表示，公司營運鎖定四大焦點，包括1、完整布局健診市場，獲台大醫院健管中心引進；2、持續擴大產品應用，創造更大價值；3、攜手國內外權威醫療機構，成果發表於國際大會與知名期刊，增加全球知名度；4、持續開創嶄新商模，挹注營收。
安克為全球第一個獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷（CAD）醫材公司，日前更通過歐盟MDR認證，展現強大公司實力，現擁有六項全球首創研發產品，四項已獲美國FDA、歐盟CE上市許可。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言