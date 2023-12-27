聯電營運突破外資按讚 今爆量飆上半年高 填息逾9成
聯電（2303）營運大突破，獲外資摩根士丹利按讚加持，今（27）日拉長紅K棒，盤中上漲3.9％至52.8元，帶大量攻上6月27日除息以來的半年高價，成交量於午盤時已突破13萬張，成量位居上市櫃公司第二大。
根據先前報導，供應鏈透露，聯電將技轉12奈米製程技術予英特爾，雙方接洽多時後，近期簽訂合作意向書，主因聯電12奈米安謀（Arm）架構獲得青睞，對主攻x86架構的英特爾產生互補性，聯電之後將分階段獲得上百億元授權金，業外增添大補丸。
大摩表示，聯電邁向12奈米製程目標並未改變，看好聯電轉進12奈米和14奈米FinFET的發展，將有望成為僅次於台積電（2330）的第二大12奈米與16奈米供應商，而英特爾一直是聯電 28奈米客戶 WiFi連接晶片的主要客戶，因此不排除未來將下單聯電的12奈米和14奈米，此外，認為聯發科（2454）也可能是聯電 12 奈米的另一個潛在客戶，部分生產有望於 2025 年底開始。因此，重申其「優於大盤」評等、目標價55元。
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