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永豐投顧：1月CES展可預先布局AI股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投顧表示，1月資金可能重新進入股市布局，明年1月10日至13日為CES展，屆時AI潮流重回盤面焦點，不妨趁月底結帳之際，逢低買進相關類股。示意圖／美聯社
永豐投顧表示，1月資金可能重新進入股市布局，明年1月10日至13日為CES展，屆時AI潮流重回盤面焦點，不妨趁月底結帳之際，逢低買進相關類股。示意圖／美聯社

永豐投顧表示，12月底，內外資法人結帳過後，1月資金可能重新進入股市布局，明（2024）年1月10日至13日為CES展，預期相關AI伺服器、AI PC業者將大鳴大放新展品的願景，屆時AI潮流重回盤面焦點，不妨趁月底結帳之際，逢低買進相關類股。

2023年上半年雖是呈現一路上升格局，惟6月中旬至9月則是呈現平台整理格局，10月則因十年債殖利率飆高至5％、輝達晶片禁銷中國大陸又逢以哈衝突加劇，全球股市面臨破底危機，所幸11月在市場認為升息週期結束，國際股市展開大反彈。

機構操盤人歷經幾番轉折，持盈保泰心態濃厚，調節賣壓不可避免，只是過去投資人可以參考投信認養的中小型個股作為年底操作標的，惟在高息ETF基金規模擴大下，在其更換成分股下，幾乎無法窺出主動型基金認養的中小型標的；舉例來說，近五日投信買超標的為正新（2105）、華新及鴻海，賣超標的為廣達、緯穎及台光電，投信與外資則是你丟我撿，散戶投資人已無法從投信認養股中找出短線標的。

指數進入高檔區，操作不易，題材性股票譬如貨櫃航運短期操作即可，2024年起貨櫃業者供給大於需求趨勢不變，股價短線表現過後，終將回歸基本面，趨勢股部分如AI相關族群是長線成長股，可鎖定標的進行區間操作，累積多次獲利為較佳操作策略。

2024 散戶投資人 AI

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