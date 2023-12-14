強勢擺脫50元銅板價！矽統帶量攻上漲停 超車聯電老爸

聯電（2303）集團衝刺矽智財，聯電董事長洪嘉聰繼擔任矽統（2363）董事長外，近期再兼任策略長一職，矽統力拚加速轉型，股價今（14）日開高走高，突破50元關卡，盤中飆上漲停52元鎖死到收盤，上漲4.65元，成交量高居台股冠軍，爆出19萬3,744張大量，股價超車富爸爸聯電。

聯電要從IC變身IP，攜手矽統、智原（3035）衝刺矽智財（IP），矽統今年第2季公告，由洪嘉聰出任董事長，是聯電集團接手矽統經營權之後，首次由聯電董事長兼任矽統董事長；12月11日矽統公告董事會通過策略長委任案，由董事長洪嘉聰擔任策略長。

洪嘉聰接任矽統董事長後再兼任策略長，統領轉型策略，業界認為，除了策略、矽智財、財務等方面之外，矽統與聯電集團的合作關係將更進一步，力拚加速轉型。

矽統今日以49.1元開出，上漲1.75元，股價開高後快速衝破50元關卡，直飆上漲停52元，之後雖有打開，但中午過後再衝上漲停，一路鎖死到終場，盤中超過4.2萬張買單排隊等著買，股價再度超車聯電。

聯電今日以50.4元開出，一度拉升至50.5元，也曾小翻黑至50元，終場收在50.4元，上漲0.2元，漲幅0.39%。