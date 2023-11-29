說到做到！00900填息效率翻倍成長

富邦特選高股息30ETF（00900）於今（29）日最高價來到13.29元，正式完成8月年度大配填息之路！00900今年8月單次配息0.61元，以除息前買進日收盤價換算股息殖利率4.64%。00900表現眾望所歸，本次填息期間自8/16至11/29共105天，填息時間足足縮短為去年212天的一半。

近期市場預期聯準會升息年底即將觸頂，推升股市樂觀情緒。另根據經濟部統計處資料顯示，10月電子零組件業（含積體電路業）存貨率約在70%至80%之間，相對於去年平均80%已有下降趨勢，顯見半導體產業谷底已過，帶動近期台股走勢向上，00900追蹤的特選臺灣高股息30指數表現亮眼，本月以來已含息上漲逾9%，更勝台股大盤表現。

富邦特選高股息30ETF（00900）經理人黃煜翔表示，以還原股價的技術線型來看，目前RSI指標（相對強弱指標）在80以上震盪，可視為技術面高檔鈍化，與今年5月中旬到6月中旬00900起漲第一段時期相當類似，已持有的投資人可續抱，若未來出現第二波修正波後，是相當不錯的進場點，空手的投資人可趁機介入或加碼，且近期價量齊揚，第三波攻擊波機率提高，後市可期。

黃煜翔對00900未來的表現充滿信心，且認為00900每次除息後股價回檔時，正是逢低布局的好時機，投資人若趁此加快累積單位數的速度，長期投資效率將能提升。