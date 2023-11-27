權值股下挫 台股跌150點收17,137點 防疫概念股因陸疫情走強

台股今（27）日開高走低，輝達（NVIDIA）上周五（24日）下跌，影響大型權值股與AI股回檔，收盤指數17,137.42點，下跌150點、跌幅0.87%，成交金額2,737.75億元。台積電（2330）今收568元、跌7元。其中，中國大陸北方黴漿菌疫情嚴峻，導致防疫概念股走強。

美國人氣科技股輝達（NVIDIA）上周五收盤稍微轉弱，下跌9.4元、跌幅1.93%，影響台灣AI族群今日處於回檔格局，包括廣達、緯創、智原、緯穎、英業達、創意、世芯-KY等稍作整理。

值得注意的是，大陸北方黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，預計國內將於明年農曆年後開始流行，流行期約持續3個月，進而影響相關生技醫療股或防疫概念股表現強勢，甚至紛紛攻上漲停板。

從早盤攻上漲停的生技醫療股，包括：中化、康那香、健喬、熱映、美德醫療-DR、毛寶、恆大；其他走強的個股還有美時、台耀、保瑞、寶齡富錦、合一、優盛等。台新投顧副總經理黃文清提醒，雖然生技類股今日表現相對強勢，但要留意相關個股的反應、基本面的狀況是如何，後續仍需觀察。

此外，衛福部疾管署日前對大陸黴漿菌疫情，少見的連兩天示警，昨天更宣布即起「機場戒備」更於今日發醫界通函，提醒計畫前往大陸的民眾，於出發前儘早接種新冠XBB及流感疫苗。

近期強勢的IC設計族群，今日表現漲跌互見，表現續強的個股，如：安國、凌陽、旺玖、瑞昱、聯詠等； 反觀，鈺創、揚智、晶豪科、聯傑、敦泰、驊訊等，則走跌。法人指出，部分IC設計技術含量不高，基本面營收獲利不佳所致。

黃文清表示，今日大盤下跌修正，目前面臨前一波高點的位置，造成一些投資人靜觀其變，而上周五輝達收盤走跌，也造成AI族群稍有停火。所幸，整個投資氣氛並沒有明顯轉弱，因此預估行情在年底前，依舊有機會創新高。