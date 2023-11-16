統一智慧電動車 ETN 成分股調整 智慧車零組件添動能

統一智慧電動車 ETN（020030）指數最新成分股調整將自11月17日（周五）生效，這次新增六檔車用零組件大廠，車用 CCL 廠台光電（2383）、散熱廠奇鋐（3017）入列，權重占比分別約4.3%及3.5%。指數成分股除有重兵布署車用電子的IC大廠，亦有相當比例的車用零組件族群，汽車電子化趨勢明確下，後市值得留意，該 ETN 11月以來最高漲幅達7.8%。

統一證券金融商品部表示，截至11月15日，統一智慧電動車 ETN（020030）指數成分股約有34%為智慧車IC設計及晶圓代工，43%為智慧車相關精密零組件，以及約23%的電動化相關及整車廠，主要成分股緯創（3231）、台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等為智慧座艙及電動化兩大領域關鍵大廠，車用零組件則有東陽（1319）、帝寶（6605）、為升（2231）等老牌指標股，組合兼顧高階智慧電動車電子廠與傳統汽車零配件大廠，相當完整。

法人認為，年底逢汽車 AM 族群傳統旺季，加上中國大陸睽違已久的金九銀十再次出現，車市恢復正常產銷節奏，歐美車市也陸續回補庫存，全球車市仍處在良好階段；另一方面，研調機構顧能（Gartner）預估2026年車用半導體將超越工業及消費性市場，躍居第三大半導體應用市場，僅次於通訊及運算市場。