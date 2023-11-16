快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

統一智慧電動車 ETN 成分股調整 智慧車零組件添動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一智慧電動車ETN成分股調整。(資料來源：台灣指數公司)
統一智慧電動車ETN成分股調整。(資料來源：台灣指數公司)

統一智慧電動車 ETN（020030）指數最新成分股調整將自11月17日（周五）生效，這次新增六檔車用零組件大廠，車用 CCL 廠台光電（2383）、散熱廠奇鋐（3017）入列，權重占比分別約4.3%及3.5%。指數成分股除有重兵布署車用電子的IC大廠，亦有相當比例的車用零組件族群，汽車電子化趨勢明確下，後市值得留意，該 ETN 11月以來最高漲幅達7.8%。

統一證券金融商品部表示，截至11月15日，統一智慧電動車 ETN（020030）指數成分股約有34%為智慧車IC設計及晶圓代工，43%為智慧車相關精密零組件，以及約23%的電動化相關及整車廠，主要成分股緯創（3231）、台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等為智慧座艙及電動化兩大領域關鍵大廠，車用零組件則有東陽（1319）、帝寶（6605）、為升（2231）等老牌指標股，組合兼顧高階智慧電動車電子廠與傳統汽車零配件大廠，相當完整。

法人認為，年底逢汽車 AM 族群傳統旺季，加上中國大陸睽違已久的金九銀十再次出現，車市恢復正常產銷節奏，歐美車市也陸續回補庫存，全球車市仍處在良好階段；另一方面，研調機構顧能（Gartner）預估2026年車用半導體將超越工業及消費性市場，躍居第三大半導體應用市場，僅次於通訊及運算市場。

車市 電動車

延伸閱讀

影／桃竹竹苗TPASS熱銷近3萬張 議員爭取和北北基桃整合

規模衝高台股基金 吸睛

臨路透天屆整修年限 騎樓高低惹民怨籲中市訂統一高度

台灣有錢人靠統一、台達電、中保科年賺18％！ 退休族必存這三種類型的股票

相關新聞

台股由黑翻紅守住萬七 漲42點收17,171點 觀光族群表現突出

美國零售銷售額數據衰退0.1%，導致美股震盪，進而影響台股今（16）日處於震盪整理格局，尾盤由黑翻紅，收盤指數17,17...

藍白合達共識 和平紅利概念股高歌 這4檔飛奔漲停

總統大選在野合作出現重大突破，觀光股今（16）日化身兩岸和平概念股，成為資金追捧標的。買盤瞄準飯店、旅行社兩大族群，航空...

藍白合有譜？「泛藍概念股」倫飛等鼓掌

藍白合成局達成6點共識，雙方陣營將整合打選戰，台股今（16）日開高，盤中雖翻黑，但是泛藍概念股則是成為盤面上的亮點，倫飛...

藍白合露曙光應有助兩岸觀光交流 觀光股價噴出回應

總統大選藍白合露曙光，激勵台灣觀光類股今（16）日噴出，上市觀光類股指數漲幅逾4%，上櫃觀光餐飲類股漲幅超過2.5%。

藍白合成局 航空股高飛、長榮航爆逾10萬張大量上漲

藍白合成局達成6點共識，雙方陣營將整合打選戰，台股今（16）日開高、觀光股、航空股強漲，航空股除了政治議題之外，在基本面...

台股早盤漲逾50點持續向上攻 台積電開平盤581元

台股今（16）日開盤指數為16,136.52點，上漲7.74點。台積電（2330）開平盤價581元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。