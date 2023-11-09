美食-KY 財報／前三季獲利倍增 Q4美國持續展店

美食-KY（2723）今（9）日公告第3季財報，毛利率、營利率、淨利率全面較去年同期攀升，營業毛利30.5億元，營業淨利3.1億元，稅後純益2.3億元，分別較去年同期成長4%、39%、39%，單季每股盈餘1.27元。累計前三季稅後純益7.41億元，年增108.7%，每股純益4.12元。

美食-KY美國市場第3季貢獻營收17.8億元，比去年成長18%，連續十個季度繳出雙位數的年增率；伴隨利潤率的增加，貢獻美食-KY的獲利持續成長。而今年第4季以及明年全年在美國仍有積極展店的計畫，營收成長的能見度高。

市場也預期美國明年的通膨將持續走緩，更有利當地營業費用與成本的控制，推升獲利成長的動能。對於大陸市場，展望則維持審慎樂觀；儘管總體經濟連續兩個季度陷入通貨緊縮的挑戰，壓抑當地營收及獲利表現，但民生消費已有初步落底跡象，2024年可望重返獲利成長的行列。

為持續擴展的美國市場，美食-KY10月下旬開出全新門市，位於南加州Simi Valley市，是今年開出的第三間新店。展望11、12月，美食-KY仍計畫開出其他門市，貢獻第4季及2024年的成長動能。同店營收方面，10月已來到連續第32個月的正成長，推升美國市場營收年增率至高個位數。

法人觀察，儘管高利率環境持續影響美國消費者信心，但85ºC門市來客數仍維持正成長，客單價也保持在高檔，雙雙貢獻同店營收表現。因此，儘管明年美國景氣有下行風險，仍看好85ºC美國門市營收能有強勢表現，再加上今年底到明年的新開門市，成長動能可期。

美食-KY同時也公告自結10月份營收表現；受到大陸景氣走緩的影響，人民幣營收貢獻下滑，致合併營收較去年同期減少5.8%，來到16.3億元；美國市場貢獻的營收則較去年同期成長將近雙位數。累計前10月營收170.23億元，年增5.69%。