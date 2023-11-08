外資焦點再次回到緯穎、川湖等 AI供應鏈 里昂、大摩這樣看

外資圈關注焦點再次回轉至人工智慧（AI）供應鏈，包括緯穎（6669）、川湖、緯創、廣達、世芯-KY、創意等，外資紛紛按讚，激勵AI族群股價回神，類股指數8日大漲2.5%，居19大類股之冠。

以千金股緯穎來說，花旗證券認為，緯穎隨季節性與AI伺服器的出貨加速，營運動能將從第4季起轉佳，且明年需求前景佳，因此給予「買進」評級，以2025年的預估獲利來推算，給予20倍的本益比，目標價2,470元，為內外資法人最高價。

其他如大和、里昂、麥格理、美銀、瑞銀、野村、摩根大通等外資證券，也都給緯穎逾2,000元的目標價。其中，美銀對緯穎從「中立」上調到「買進」，目標價更從1,935元調高到2,400元，升幅高達24%，目標價僅略低於花旗；里昂重申「買進」評等，目標價則從2,200元調高到2,240元；小摩重申「優於大盤」評等及2,100元的目標價。

里昂、摩根士丹利、麥格理證券則都看好川湖。里昂認為，川湖第4季營收將季增31%，優於公司預期的兩位數增幅，加上受惠液冷型AI伺服器的發展趨勢，毛利率可望持續擴張，因此重申「買進」評等。以川湖2024年下半年到2015年上半年的預估獲利來算，里昂給予26倍的本益比，目標價維持在1,170元。

川湖法說報佳音，8日開盤半小時之後就衝上漲停至收盤，終場漲79元，收在875元，大摩同樣認為川湖有望成為千金股。大摩首度發布對於川湖的評估報告，指出川湖可望受惠於產業成長動能及市占率上揚，且成功管理資產負債表及自由現金流，因此在初評就給予「優於大盤」評等，基於明年的獲利預估，給予31倍的本益比，目標價為1,100元。