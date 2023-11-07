新纖集團接班布局又一樁
新纖（1409）集團布局接班近期動作頻頻。繼10月底董座吳東昇長子吳昕杰接任友輝（4933）董座後，今（7）日新纖召開董事會，會中除通過第3季合併財報、前三季EPS 0.41元外，並且新選任吳昕杰擔任副董事長一職。
近幾年新纖董事長吳東昇積極安排接班布局，陸續讓兩個兒子接手新纖集團旗下子公司的重責大任。而今年6月，新纖股東會全面改選董事，吳昕杰則以新光開發法人代表身分首次進入新纖董事會、開始參與新纖公司運作，不到半年。
另，新纖通過第3季財報，前三季營收297.3億元、年減19.1%，稅前盈餘13.8億元、年減69.4%，稅後純益6.67億元、年減76.1%，每股純益（EPS）0.41元。
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