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台股上漲35點 三大法人買超34.51億元
台股今（7）日開高走高收最高，收復半年線，終場收16684.95點，收復半年線，上漲35.59點，漲幅0.21%，成交量2,163.92億元，三大法人買超34.51億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超17.89億元，投信買超13.03億元，自營商買超（合計）3.58億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.63億元，自營商（避險）買超4.21億元。
台積電（2330）收復所有均線，早盤以552元開出，終場收最高555元，上漲5元，漲幅0.9%；而聯發科（2454）開高走低，早盤以890元開出，盤中最高一度達899元，終場收888元，上漲6元，漲幅0.68%。
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