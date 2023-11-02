11/2【早晨財經速解讀】 鷹派暫停!聯準會升夠了?銀行業撐得住高利率?
美國聯準會（Fed）1日宣布維持利率不變，但在聲明中為進一步升息留下空間。以下是Fed這次決策與主席鮑爾會後記者會的重點整理：
1.維持利率不變、調高對經濟成長的評估，會後聲明大致不變但凸顯「金融情勢緊縮」
Fed官員將基準利率維持在5.25% to 5.5%，並且為進一步升息「留了道門」。
在聲明中，Fed形容經濟活動以「強勁步調」（strong pace）擴張，較9月聲明以「穩健步調」（solid pace）來形容的措辭強度提高。
另外在聲明中，Fed增加了「金融與信用情勢更為緊縮」的措辭，而上次只提到「信用情勢更緊」。這顯示Fed在強調最近公債殖利率大幅上升。
2.鮑爾沒有明確排除未來升息的可能性
一如預期，鮑爾並未表明未來不再升息。他表示，前幾次升息行動已味經濟活動和通膨帶來下行壓力，緊縮政策的影響尚未顯現出來，Fed決策委員會正「審慎行事」。
鮑爾表示，如果出現就業市場強勁或經濟成長高於趨勢的證據，會為進一步緊縮政策提供理由。他重申Fed正以逐次會議來做決定，需要更多數據顯示通膨正在穩定下滑。
鮑爾說，距離把通膨壓回Fed的目標還有長路要走。
3.鮑爾說不考慮降息
鮑爾表示Fed目前沒有降息的想法，「降息的問題完全還沒被提到」。
鮑爾說：「要說我們正在問的問題是『我們是否該升息更多？』，是合理的。」
4.鮑爾談話飄出一些「鴿味」
不過，鮑爾在記者會中也有一些相當鴿派的言論。
當鮑爾被問到9月的「點狀圖」（當時顯示多數官員認為年底前還會升息1次），他表示，當時點狀圖所顯示的預測，效力隨著時間而減弱。這可能暗示有關支持再升息1次的支持度正在消退。
5.公債殖利率高升正在幫助Fed
正在幫助Fed壓低通膨的一項發展是公債殖利率升高。金融情勢的額外緊縮代替Fed完成了一些工作。鮑爾說他們仍將觀察殖利率持續上升的情況。
被問到公債殖利率上升在多大程度上取代了進一步升息的必要時，鮑爾說，公開市場借貸成本需要持續攀升，才能對Fed未來貨幣決策產生影響。如果金融情勢持續緊縮，可能會影響Fed的行動，但這種情況是否會發生仍有待觀察。
6.暫時不會調整縮減資產負債表的步調
鮑爾說，沒有理由對目前縮減龐大的資產負債表的行動進行調整。他表示，「縮表」可能只會對現實世界的借貸成本產生很小的影響，「我認為目前很難說準備金已經接近稀缺的程度。
Fed資產負債表目前的規模約8兆美元，自去年夏天以來減少了1兆美元。
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