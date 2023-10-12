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春雨營收／9月6.69億元 審慎樂觀看待後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

春雨（2012）9月自結合併營收6.69億元，較8月減少18.4%；累計前九月合併營收為新台幣62.38億元，較去年同期減少26.4%。

春雨表示，隨著客戶庫存去化已逐漸接近尾聲，接單目前持穩。台灣地區銷售穩定，9月因客戶觀望中鋼盤價影響下單意願，拉貨動能稍有趨緩；印尼地區基礎建設需求強勁，銷售維持逐月成長，更創18個月來新高；中國大陸解封後經濟復甦狀況不如預期，業績成長較為緩慢。

春雨表示，全球通膨態勢雖有緩解，但仍屬高點，影響歐美客戶下單意願，但隨著客戶庫存消化逐漸落底，且近期鋼價上漲，評估景氣正緩慢回溫。春雨集團亦於10月參加美國拉斯維加斯舉辦的螺絲暨機械設備展，積極拓展新客源。未來春雨將善用台鋼集團垂直整合製造的成本優勢，持續調整產品銷售組合，聚焦利基產品，以因應景氣復甦時客戶的需求。

春雨 營收 景氣

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