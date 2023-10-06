大立光9月營收驚艷 早盤與力旺上演第三高價股爭霸

大立光（3008）9月合併營收55.72億元，月增22.6%，創2019年來高點，預期10月拉貨動能更好，今（6）日跳空以2,190元開出，收復5日線及半年線，股價超車力旺，奪回第三高價股地位，早盤兩家公司股價一度出現拉鋸戰。

大立光9月合併營收月增22.6%，年增9.2%，連兩個月雙增（月增及年增）；第3季合併營收136.29億元，季增66%，年增1%，為三季來最佳；累計前三季合併營收309.59億元，年減6.99%。

受惠於大客戶新機持續拉貨帶動，預期10月拉貨動能將比9月好，大立光9月營收亮眼，已連續四個月走升，法人認為主因通吃蘋果及非蘋新機訂單，受惠iPhone 15 Pro及華為Mate 60 Pro旗艦系列的推升。

大立光將在下周四（10月12日）舉行線上法說會，由董事長林恩平主持，市場關注蘋果iPhone 15及華為Mate 60新機等後續拉貨動能、新廠計畫、智慧手機升級進展等議題。

大立光今日以2,190元開高，超車力旺，奪回第三高價股，但盤中漲幅略有收斂；力旺（3529）早盤以2,180元開出後一度拉升至2,190元，但盤中翻黑，跌幅逾1%。