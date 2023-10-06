快訊

嗨玩環球影城！ 雞排妹砸「8萬VIP」套票 開箱超狂3服務：體驗資本主義

華航線上旅展6日開跑 全航線未稅優惠4,930元起

毆打高嘉瑜…林秉樞今天報到發監 檢方一動作「將不只關17天」

大立光9月營收驚艷 早盤與力旺上演第三高價股爭霸

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光。 圖／聯合報系資料照片
大立光。 圖／聯合報系資料照片

大立光（3008）9月合併營收55.72億元，月增22.6%，創2019年來高點，預期10月拉貨動能更好，今（6）日跳空以2,190元開出，收復5日線及半年線，股價超車力旺，奪回第三高價股地位，早盤兩家公司股價一度出現拉鋸戰。

大立光9月合併營收月增22.6%，年增9.2%，連兩個月雙增（月增及年增）；第3季合併營收136.29億元，季增66%，年增1%，為三季來最佳；累計前三季合併營收309.59億元，年減6.99%。

受惠於大客戶新機持續拉貨帶動，預期10月拉貨動能將比9月好，大立光9月營收亮眼，已連續四個月走升，法人認為主因通吃蘋果及非蘋新機訂單，受惠iPhone 15 Pro及華為Mate 60 Pro旗艦系列的推升。

大立光將在下周四（10月12日）舉行線上法說會，由董事長林恩平主持，市場關注蘋果iPhone 15及華為Mate 60新機等後續拉貨動能、新廠計畫、智慧手機升級進展等議題。

大立光今日以2,190元開高，超車力旺，奪回第三高價股，但盤中漲幅略有收斂；力旺（3529）早盤以2,180元開出後一度拉升至2,190元，但盤中翻黑，跌幅逾1%。

營收 大立光 力旺

延伸閱讀

大立光、玉晶光技術優勢 獲利鍍金

美若防堵華為開發高階晶片 台鏈營運恐受衝擊

鴻海好威！ i15熱銷帶動 9月營收飆增60%

瑞昱、力旺 營收連兩季升溫

相關新聞

台股開盤上漲29.41點！台積電上漲2元 關注9月營收表現

周四（5日）美股四大指數下跌，但台股今（6）日開盤上漲29.41點，開盤指數16,482.93點；今日台積電（2330）...

勞退基金來了 台股大選行情起跑

美債殖利率回跌、美元回檔帶動美股收紅，台股昨天反彈回升，指數上漲一八○點，收在一萬六四五三點。台股近來走勢呈現投信買、外...

大立光9月營收驚艷 早盤與力旺上演第三高價股爭霸

大立光（3008）9月合併營收55.72億元，月增22.6%，創2019年來高點，預期10月拉貨動能更好，今（6）日跳空...

網通股光環早盤攻漲停 法人看好下半年網通產業

雖周四（5日）美股四大指數下跌，導致台股今（6）日開低，但網通族群卻逆勢抗跌，其中相關個股光環（3234）甚至在早盤奔上...

【早晨財經速解讀】買盤不斷 都是誰在接美債？美醫療罷工7萬人 非農決定利率？

最近全球債市掀起拋售潮，已拉高借貸成本到十多年來高點，英國金融時報（FT）分析，這或許意味著近年持續買進數兆美元公債與公司債的銀行業者、保險公司、退休金基金和私募股權業者，都可能蒙受巨大損失。

半導體族群 短多追價

台股昨（5）日隨美股同步反彈，重登5、10日線，盤面題材多元的半導體股紛紛強勢表態，譜瑞-KY（4966）、華邦電、家登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。