10/3【早晨財經速解讀】美債殖利率飆升 經濟向好保證?看空美國經濟 市場理由有哪些?

美國股市周一受到美債賣壓牽累，投資人消化聯準會（Fed）官員談話提到是否繼續升息的訊息。公用事業股下跌，拖累標普500指數。那斯達克綜合指數則受輝達（Nvidia）激勵而上漲。

道瓊工業指數下跌74.15點，跌幅0.2%，收在33,433.35點；標普500指數微漲0.34點，報4,288.39點；那斯達克綜合指數漲88.45點，漲幅0.7%，收在13,307.77點。羅素2000小型股指數下跌1.6%，年初至今轉為下跌。

美國10年期公債殖利率周一繼續大幅攀升，盤中自2007年10月以來首次超過4.7%，終場收在4.682%，高於上周五的4.572%。5年至30年期公債殖利率更大漲10個基點， 其中30年期公債殖利率升破4.81%，創下2010年以來最高紀錄。

輝達逆勢上漲2.9%，高盛將這家晶片設計納入列入確定買進名單，這是高盛最看好的股票名單。

Fed理事鮑曼表示，如果即將公布的數據顯示通膨進展停滯或過於緩慢，她仍會支持在未來的會議上再次調高政策利率。Fed上月已表示，可能會再次升息，因通膨率尚未降至更接近2%目標的水平。

Fed負責監管的副主席巴爾（Michael Barr）則說，美國央行「可能處於或非常接近」足夠具備限制性的利率水準。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「進入本月，市場需要確認企業獲利正在走高。而且，對市場來說至關重要的是確定Fed的動向。」

她說，投資者繼續密切關注公債殖利率上升，但周一殖利率上升與國會就避免美國政府部分停擺達成協議有關，這在本周關鍵就業數據公布前減少了對公債的需求。

對利率敏感的公用事業股下跌4.7%，創下2020年4月以來最大跌幅。AES、PG&E 和Dominion Energy跌幅超過4%。NextEra Energy大跌9%。標普500指數公用事業股股息殖利率為3.94%。

能源股也隨著油價下跌而大幅走低，石油天然氣生產商Marathon、西方石油公司（Occidental）和戴文能源公司（Devon）分別下跌約4%。美國基準原油期貨下跌2.2%，收在每桶88.82美元。

標普500科技股指數上漲1.3%。特斯拉（Tesla）收盤上漲0.6%，儘管這家電動車製造商的第3季交付量不及市場預期。

周一其他跌幅較大的股票還包括從家樂氏(Kellogg)分拆出來的兩只股票。Kellanova 以及WK Kellogg交易首日雙雙下跌，跌幅分別為6%和9%。