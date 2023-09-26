今年高點上看18,500？ 群益預估第4季台股有望挑戰
群益金融集團9月26日舉辦2023年第4季投資展望說明會，群益投顧對第4季台股行情審慎樂觀，因為景氣逐漸脫離谷底、全球央行緊縮貨幣政策結束等利多加持，波段行情蓄勢待發；過去30年台股第4季平均漲幅6.7%，而總統大選都在1月舉行，選前上演選舉政策利多行情，預估第四季指數高點可望挑戰18,500點。
行情啟動關鍵包括台積電利空鈍化，以及美元指數回落、新台幣反彈時，資金動能推升行情，由於個股強者恆強，操作建議每個產業族群選定一檔指標股，強勢股表現空間遠大於指數。
電子產業：
AI伺服器的需求也極大化市場的期望，基於台廠供應鏈，長期以來即是這波主導AI應用晶片NVIDIA與AMD的主力硬體合作廠商，因此也可望隨勢，率先受惠AI伺服器需求的龐大商機。重點股包括鴻海（2317）、華碩（2357）、京鼎（3413）等。
記憶體廠商面臨市場衰退，記憶體價格跌跌不休，迫使記憶體生產業者大幅度減產，預期減產的效益可望於今年第4季明顯發酵，即使報價難以大漲，但預期仍可有效止跌。在這波減產動作下，雖然記憶體生產廠商難以藉此轉盈，但只要記憶體價格止跌，下游記憶體模組廠獲利空間就有望創造出來，相關業者獲利能力可望顯著提升。重點股包括宇瞻（ 8271）、點序（6485）、宜鼎（5289）等。
在手機產業方面，受高通膨衝擊，消費購買力衰退，全球手機需求低迷，預估2023年全球手機銷售年衰退9.23%，但大部分衰退來自於 Android 系統與中低階手機，高階手機的銷售反而不受影響，幾乎持平於2022年水準；今年上半年全球手機銷售前十名，前四名都是 iPhone，甚至前兩名就是最貴的兩支 iPhone 14，越貴賣越好。
蘋果推出iPhone 15系列手機，其中在金屬邊框、A17 Pro的最新製程處理器、全部改用Type-C連接器、及5倍光學變焦的四次折射稜鏡望遠鏡頭等，都是刺激消費者購買的新功能；預估 iPhone 15系列的推出，將帶領低迷全年的手機供應鏈迎接旺季動能，相關受惠重點股包括大立光（3008）、美律（2439）、全新（2455）、穩懋（3105）等。
傳統產業：
在疫情解封之下，第3季大部份行業都呈現大幅度反彈，時序即將進入第4季，群益投顧嚴選傳產四大產業，兼具題材面與基本面：
(1)軍用航太：因應美中戰略競爭對亞太安全環境影響，亞太各國除了採購，強化自身軍備外，台灣也調整國防政策，落實國防自主，國機國造，加強防備。重點股為百德（4563）、亞航（2630）、漢翔（2634）、八貫（1342）等。
(2)生技：根據 AAIC 的資料，預估2050年全球將有超過1.52億人患有阿茲海默症或失智症，帶來龐大的醫療商機，相關受惠股包括保瑞（6472）、美時（1795）等。
(3)運動休閒：運動休閒風潮盛行，再加上2024年巴黎奧運舉辦在即，運動相關產品將持續熱銷，重點股包括儒鴻（1476）、復盛應用（6670）、百和（9938）等。
(4)散裝：環保法規趨嚴提高拆船意願，再加上供給面並未大幅增加，產業結構進一步好轉，有利支撐運價上漲。重點股為新興（2605）、中航（2612）等。
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