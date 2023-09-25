兆豐龍頭等權重9月以來受益人大增53.5%最多

台股上周修正，投資人趁勢底接台股ETF，9月以來，以兆豐龍頭等權重ETF（00921）受益人成長幅度達53.5%最多。00921為國內首檔集合各產業龍頭等權重ETF，上周除息，年化配息率接近9％，吸引投資人進場，除息後連連續二個交易日上漲，25日上漲1.1%，高於加權股價指數0.6%，邁向填息之路。兆豐另一檔等權重ETF 兆豐永續高息等權ETF（00932）受益人也大幅增加20%，自9/1上市以來深獲投資人認同，連續三周受益人數大幅成長。

2023年下半年產業景氣，雖然電子業庫存調整除半導體庫存還偏高外，下游大致上庫存問題已經不大，不過目前面臨最大問題是需求低迷，應該要留意相關產業二次去化庫存，以及高利率的情境下是否抑制投資動能及消費需求，尚需密切觀察。今年台股類股輪動，科技、傳產各產業紛紛領軍推升台股，以證交所產業分類中，表現較好的前五大分別是電腦及周邊設備業、資訊服務業、電子零組件業、電機機械業、汽車工業等，均優於台股加權股價指數上漲近二成，下半年主要權值股進入整理，特定產業表現難以預估，而各產業輪動勝大盤者大有所在現階段龍頭股較能掌握產業輪動時台股的投資機會。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示，00921在台股所有產業中各選取一檔龍頭類股配置，且為等權重配置，因此在產業輪動過程當中相對可均等受惠。統計今年以來特選臺灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為24.5%，相對於台股加權股價指數21.1%及臺灣50指數18.0%，發揮產業龍頭股的投資價值。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示，等權重會在固定的時間「再平衡」調整讓每一檔成分股的「權重都一樣」，權重超出的成份股部份賣出，買進較低權重，買低賣高實現價值投資的精神。近期台股大盤持續震盪，投資人可趁機布局00921＋00932，自組市場獨一無二的等權重配置。