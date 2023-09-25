快訊

買26元飲品中獎！7-ELEVEN統一發票開出 千萬大獎落這些門市

踢爆進口蛋遭恐嚇 「Lin bay好油」公布律師聲明已提告：謝謝各位關心

「史上最混亂」三大疫苗將開打 時程、對象一次看清楚

兆豐龍頭等權重9月以來受益人大增53.5%最多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：9月以來台股ETF受益人成長幅度
表：9月以來台股ETF受益人成長幅度

台股上周修正，投資人趁勢底接台股ETF，9月以來，以兆豐龍頭等權重ETF（00921）受益人成長幅度達53.5%最多。00921為國內首檔集合各產業龍頭等權重ETF，上周除息，年化配息率接近9％，吸引投資人進場，除息後連連續二個交易日上漲，25日上漲1.1%，高於加權股價指數0.6%，邁向填息之路。兆豐另一檔等權重ETF 兆豐永續高息等權ETF（00932）受益人也大幅增加20%，自9/1上市以來深獲投資人認同，連續三周受益人數大幅成長。

2023年下半年產業景氣，雖然電子業庫存調整除半導體庫存還偏高外，下游大致上庫存問題已經不大，不過目前面臨最大問題是需求低迷，應該要留意相關產業二次去化庫存，以及高利率的情境下是否抑制投資動能及消費需求，尚需密切觀察。今年台股類股輪動，科技、傳產各產業紛紛領軍推升台股，以證交所產業分類中，表現較好的前五大分別是電腦及周邊設備業、資訊服務業、電子零組件業、電機機械業、汽車工業等，均優於台股加權股價指數上漲近二成，下半年主要權值股進入整理，特定產業表現難以預估，而各產業輪動勝大盤者大有所在現階段龍頭股較能掌握產業輪動時台股的投資機會。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示，00921在台股所有產業中各選取一檔龍頭類股配置，且為等權重配置，因此在產業輪動過程當中相對可均等受惠。統計今年以來特選臺灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為24.5%，相對於台股加權股價指數21.1%及臺灣50指數18.0%，發揮產業龍頭股的投資價值。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示，等權重會在固定的時間「再平衡」調整讓每一檔成分股的「權重都一樣」，權重超出的成份股部份賣出，買進較低權重，買低賣高實現價值投資的精神。近期台股大盤持續震盪，投資人可趁機布局00921＋00932，自組市場獨一無二的等權重配置。

台股 ETF

延伸閱讀

基本面回升推動台股震盪走高 法人看好AI、電動車及儲能商機

首檔月配台股「純」高股息 ETF 中信成長高股息將開募

三題材將助攻台股表現 法人看好AI、電動車及儲能商機

基本面回升推動台股震盪走高 法人：看好AI、電動車及儲能商機

相關新聞

台股上漲107.75點 三大法人賣超9.46億元

台股今（25）日開高走高，盤中最高一度達16498.38點，終場收16452.23點，上漲107.75點，漲幅0.65%...

安謀是今年最大IPO 謝金河：選股不選市格局將呈現

全球股市經過上半年的奔馳，進入下半年似乎出現熄火調整的走勢，五月以來大漲的ＡＩ股，這一陣子都出現大幅度回檔，原來期待的軍工展帶來的軍工股加持，看起來也有一點力不從心。

台股漲107點收16452點 世芯-KY重奪股王

台股今天反彈勁揚，盤中一度大漲逾150點達16498.38點，未越過半年線16509點，隨後漲幅收斂收在16452.23...

薪資、通膨增速重返近30年高點 日股強勢挑戰新高

日股第3季及今年以來漲幅持續領先全球主要股市，弱勢日圓推動的企業獲利成長，薪資上漲與通膨溫和增長，實質推動日本經濟走出通...

PCB、網通族群強勢 台股反彈上漲107點收16,452點

台股今（25）日反彈走高，收盤指數16452.23點，上漲107.75點、漲幅0.66%，成交金額2,104.14億元。...

高爾夫類股明揚跌停 法人看好相關概念股市場潛力

高爾夫球製造商明揚（8420）的屏東科技產業園區廠房於上周五（22日）發生嚴重的爆炸事故。而今（25）日開盤交易中，明揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦