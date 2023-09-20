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自11月27日起 盤中零股試算行情資訊揭露間隔縮短至5秒
小資族投資零股新利多放送！證交所今日宣布，11月27日起，盤中零股價格揭露將縮短至5秒，讓投資人的零股交易價格更能貼近實際市場價，也更能掌握買賣時機。
證交所表示，盤中零股交易是證券市場達成普惠金融政策目標的關鍵工具，藉由整股化為零股，來降低投資門檻，讓更多投資人能夠參與台股，現在零股價格揭露縮短，將更接近實際市場價。
現行盤中零股在收受買賣申報期間，即自上午9:00起第一次揭示，其後每隔10秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至下午1:30止。
證交所指出，考量111年12月19日盤中零股撮合間隔時間已由原先3分鐘縮短至1分鐘，為同步提升市場資訊的即時性，訂自112年11月27日起，縮短盤中零股試算行情資訊揭露，為每隔5秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，讓投資人有更充分且即時的資訊，作為買賣時的參考。
證交所指出，盤中零股交易相關精進措施，為金管會「資本市場藍圖」的重要推動項目，證交所將持續觀察市場變化，優化盤中零股交易制度，期望能更完備資本市場對投資大眾的功能，讓「有」跟「還沒有」進入資本市場的投資人，都可以透過盤中零股交易。
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