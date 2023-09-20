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國泰9月國民經濟信心調查：股市風險偏好下滑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023年09月國民經濟信心調查結果（國泰金控/提供）
2023年09月國民經濟信心調查結果（國泰金控/提供）

國泰金控發布9月國民經濟信心調查結果，國際股市區間震盪，股市樂觀情緒微幅下滑，風險偏好亦走低：調查期間主要央行升息預期走揚，國際主要股市區間震盪，投資人交易轉趨保守。9月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數微幅下滑至10.5 (8月：10.6)，風險偏好指數走低至13.3 (8月：15.6)。

民眾景氣展望樂觀指數下降，大額消費意願亦走低：國發會最新公布的7月景氣對策信號維持藍燈，領先指標下滑，同時指標微揚；本月調查顯示，景氣現況樂觀指數降至-13.4 (8月：-0.5)，展望樂觀指數由正轉負至-3.2 (8月：2.5)，大額消費意願指數亦走低至7.7 (8月：12.5)，耐久財消費意願同步轉弱至-13.5 (8月: -12.1)。房屋買賣意願調查方面，買房意願指數上揚至-45.5 (8月：-47.6)，為2022年1月以來新高，顯示合宜住宅政策可能對買房意願有提升效果。

僅23%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，仍有85%民眾預期通膨高於2%：主計總處8月將台灣2023年經濟成長率從2.04%下調至1.61%，9月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值降至1.7%，低於上個月的2.1%，僅23% (8月：50%) 的民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2023年平均通膨預期值2.5%，低於上個月的2.6%，有高達85% (8月：86%) 的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。綜合以上，民眾對於經濟成長看法相對上月保守，而通膨預期則續處高點。

時事題：民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，與2023年3月調查結果比較顯示：51.8%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查減少0.4個百分點；其中15%的民眾認為通膨高於3%，較前次調查減少4.2個百分點；42%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查減少0.8個百分點。整體而言，民眾對未來一年的通膨預期呈現微幅降溫。

通膨 經濟成長率

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