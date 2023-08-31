指標 AI 股還未脫離整理期？ 法人曝這幾檔優先買

輝達（Nvidia）股價續創高，但台股AI指標股仍未脫離下跌的整理期，為什麼台灣的AI股跟不上輝達的漲勢？法人坦言，關鍵在於籌碼，在還未出現價穩量縮時，想買AI指標股還得再等等，不過，包括台積電及印刷電路板的多檔個股，則是可以優先買進的標的。

台股今（31）日收16,634.51點，下跌85.31點，盤面上AI股仍是漲跌互見，緯創開低走高，翻紅收在117元，漲幅4.46%，成交量逾19.7萬張，高居個股成交量冠軍；廣達也是開低走高，翻紅收在253.5元，漲幅2.01%；技嘉、世芯-KY則是收黑；另外，台燿、台光電、金像電也收紅。

輝達股價創高，台股的AI股漲勢卻不如預期，法人坦言，主要是因為台股的AI股近3個月的漲幅比輝達高，在初升段出現超漲的情況，加上市場擔心因為產能不夠的問題造成塞車，即使有單也做不出來，在漲太多的情況下壓回整理。

證券分析師張陳浩認為，造成緯創股價回檔的一個主因是籌碼，需等待凌亂的籌碼沉澱，他說，廣達相較來說拉回的幅度較小，且在整理過後反彈突破前高，可說是已進入第二波的主升段，只是過程中仍有阻力。

張陳浩分析，AI題材仍在發酵，只是指標股休息，但AI不是只有伺服器，還有其他的族群，資金會尋找相關的族群布局，例如印刷電路板個股中，包括台光電、台燿、金像電，再到銅箔基板的聯茂、金居，再往上到玻纖布的個股等，都吸引資金進入；另外，台積電也是可優先布局的個股，可以往下買進來建立部位。