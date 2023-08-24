定期定額台股基金20年 前五名報酬率是這幾檔

定期定額台股基金短、中、長期績效打敗大盤，且投資期間愈長，報酬率勝出的差距愈大。基富通證券指出，定期定額能克服人性追高殺低的弱點，長期還能創造複利效果。

晨星統計，截至今年7月底，台股加權指數定期定額近1年、2年、3年、5年、10年與20年的報酬率分別為14.2%、7.3%、10.6%、30.1%、57.8%與102.3%。如果定期定額台股基金，同期間的平均報酬率分別有30.3%、22.7%、28.9%、62.6%、119.5%與240.4%。

若進一步聚焦在成立滿10年且規模前十大的長青台股基金，近1年、近2年、近3年、近5年、近10年與近20年的定期定額平均報酬率，甚至分別達到36%、26.8%、37.7%、84.1%、186.6%、422.9%，適合想追求超額報酬且有耐心的投資人。

以20年來定期定額報酬率來看，前五名依次為安聯台灣科技基金（687.7%）、安聯台灣大壩基金（559.1%）、統一黑馬基金（554.5%）、統一奔騰基金（528.1%）、野村優質基金（471.7%）。

至於10年定期定額報酬率，前五名依次為安聯台灣科技基金（308.6%）、安聯台灣智慧基金（255.2%）、統一黑馬基金（242.1%）、統一奔騰基金（239%）、野村優質基金（221.4%）。

基富通近30日定期定額熱搜前十大基金依次為野村優質基金、統一黑馬基金、貝萊德世界科技基金、安聯台灣科技基金、安聯收益成長基金、安聯台灣大壩基金、安聯台灣智慧基金、摩根美國科技基金、摩根士丹利美國增長基金、統一奔騰基金。其中，高達九檔是股票基金，台股基金占六檔。

基富通總經理王浩宇表示，台股上半年交投熱絡，最近一個月因為市場雜音，走勢偏向震盪，但這都是股市常態。為幫助投資人在瞬息萬變的環境下，操作能夠更加靈活、彈性，基富通平台今年來一直提供台股基金單筆、定期定額通通零手續費優惠。