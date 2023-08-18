聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股下跌135.35點 三大法人賣超242.36億元
台股今（18）日開低，盤中最低一度達16344.29點，終場收16381.31點，下跌135.35點，跌幅0.81%，成交量3802.22億元，三大法人賣超242.36億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超195.99億元，投信買超14.76億元，自營商賣超（合計）61.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.09億元，自營商（避險）賣超44.03億元。
台股震盪下跌，權王台積電（2330）收黑，終場539元，下跌5元，跌幅0.91%，聯發科（2454）股價收平盤，終場收674元；台股今以航運族群表現最為強勢，其中因受惠散裝旺季卻遇運河乾旱，第4季營運將大好，四維航（5608）、新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）等四檔皆攻上漲停。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言