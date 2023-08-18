台股下跌135.35點 三大法人賣超242.36億元

台股今（18）日開低，盤中最低一度達16344.29點，終場收16381.31點，下跌135.35點，跌幅0.81%，成交量3802.22億元，三大法人賣超242.36億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超195.99億元，投信買超14.76億元，自營商賣超（合計）61.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.09億元，自營商（避險）賣超44.03億元。

台股震盪下跌，權王台積電（2330）收黑，終場539元，下跌5元，跌幅0.91%，聯發科（2454）股價收平盤，終場收674元；台股今以航運族群表現最為強勢，其中因受惠散裝旺季卻遇運河乾旱，第4季營運將大好，四維航（5608）、新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）等四檔皆攻上漲停。