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台股偏多該投資什麼？分析師：以目前電子股來看 還是只有 AI

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI概念股示意圖。路透
AI概念股示意圖。路透

今（16）日 AI 股大部分開低走高，統一投顧陳杰瑞表示，仍看好 AI 長線，假設今年7月為最後一次升息，明年5月首次降息，該段利率處於高原期，綜合過去經驗，台股指數難跌易漲。

若台股指數偏多該投資什麼？陳杰瑞直言，「以目前電子股來看，還是只有 AI 而已」，目前消費電子廠商釋出的實況並沒有很好，而 AI 類股反而利多，近期輝達（NVIDIA）、超微（AMD）股價大漲，主因在於中東大買影像解碼器（Video Decorder，VD）晶片，許多廠商如：台積電（2330）、廣達（2382）、奇鋐（3017）法說會都釋出正面消息，也因此第3季 AI 股仍會是盤面主軸。

另外，在 AI 個股方面，緯創（3231）與廣達是最主要的指標股，也是成交金額最大的兩檔股票，如今早10點半，成交金額已突破100億元。陳杰瑞認為，緯創、廣達沒有明顯的轉弱，尤其廣達又重新站回所有均線之上；緯創也突破10日均線，因此 AI 股整體還是正面看待。

AI 廣達 台股指數

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