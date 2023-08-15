快訊

丈夫寧可和熟齡女「滾床」 知名旅行社女經理崩潰獲賠50萬

烏克蘭家暴悲劇：從戰場歸來的丈夫，變成了怪物

早晨財經速解讀／碧桂園風暴 下一輪系統性風險？季線買盤出現 輝達上漲7%

8/15【早晨財經速解讀】碧桂園風暴 下一輪系統性風險?季線買盤出現 輝達上漲7%

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

深陷財務危機的中國大陸房地產龍頭「碧桂園」旗下11檔公司債昨起暫停交易，引爆另一波債務危機，中國（深圳）綜合開發研究院研究員宋丁指出，有別於同樣陷入財務危機的人民幣「兆元級」房企恒大集團，碧桂園多數項目集中在三、四線城市，當地房市更低迷，嚴重供過於求，債務重組前景不樂觀，危機將波及數百座城市。

碧桂園債務危機持續發酵，碧桂圓股價昨在香港交易所收盤暴跌18%，每股收港幣0.8元，再創歷史新低。碧桂園的關聯企業碧桂園服務收盤時也重挫9.6%，收在港幣6.74元。股票遭投資人大量拋售。香港中資地產股昨也全面重挫。

碧桂園是繼恒大集團之後，大陸又一家陷入債務危機的房地產龍頭企業。截至去年底，恒大總負債是人民幣2.43兆元，碧桂園是人民幣1.43兆元，合計3.86兆元，約台幣17兆元。

針對碧桂園當前危機，新加坡聯合早報引述宋丁分析，碧桂園三分之二項目集中在三、四線城市，當整個房地產形勢發生逆轉，這些城市的房市就會首當其衝陷入低迷，導致公司整體銷售大幅放緩，財務狀況亮起紅燈。

即便碧桂園啟動債務重組，宋丁認為重組的前景不樂觀。重組成敗關鍵在於接盤方必須認同他們旗下建案的未來潛力，否則很難成功。他並預估，碧桂園已出現的債務困局將形成連鎖反應，波及公司業務覆蓋的數百座城市，導致各地政府、銀行、債權人和購房者等受到不同程度牽連。此外，負面效應也會向房地產上下游五、六十個產業滲透，項目所在城市的經濟也將受影響。

至於碧桂園在海外的業務，宋丁認為，由於公司也涉外債，債務危機將直接導致資金鏈受阻，對那些建設中及尚未出售或交付的建案造成衝擊。

香港電台昨引述中原地產首席分析師張大偉說，大陸三、四線城市的市況低迷，加上北京中央實施限價政策，令住房不能低價求售，在銷售前景慘淡情況下，即使碧桂園此前被市場視為「資優生」，北京拯救它的難度也很大。碧桂園在一、二線城市擁有的少數土地都位於遠郊，難有理想銷售表現。相信碧桂園出現債務違約的機會頗高。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

碧桂園 房地產 恒大 香港 人民幣 台幣

延伸閱讀

00878配0.35元要多少會被扣到二代健保？ 專家整理圖表：需1998張

00929又要配息了該搶進嗎？ 安娜媽咪點出四關鍵

14日金融股幾乎全線下跌！ 專家：大陸設有分行或租賃業務的跌幅更深

鴻海（2317）獲利增157％！網仍看衰酸「真死魚」：1關鍵不會漲

相關新聞

美債買盤強 新興當地貨幣級債出現淨流出

過去一周各類債市ETF資金流向狀況不一，整體固定收益型ETF資金淨流入59.06億美元，其中，美國、全球、歐洲分別獲32...

科技股修正 資金有回流這類價值型股票跡象

不同於今年以來許多AI科技股飆漲後面臨基本面檢視及估值修正的壓力，許多氣候變遷股票的評價面仍位處低檔、中長期獲利基本面展...

股匯重挫 金融股成重災區

中國大陸房市、金融市場接連爆雷，加上美國七月生產者物價指數（ＰＰＩ）高於預期衝擊美股費半指數，拖累昨天台北股匯市雙雙重挫...

8/15【早晨財經速解讀】碧桂園風暴 下一輪系統性風險?季線買盤出現 輝達上漲7%

深陷財務危機的中國大陸房地產龍頭「碧桂園」旗下11檔公司債昨起暫停交易，引爆另一波債務危機，中國（深圳）綜合開發研究院研究員宋丁指出，有別於同樣陷入財務危機的人民幣「兆元級」房企恒大集團，碧桂園多數項目集中在三、四線城市，當地房市更低迷，嚴重供過於求，債務重組前景不樂觀，危機將波及數百座城市。

挑戰航空股王 台灣虎航15日掛牌創新板

走過疫情低谷，旅運需求大爆發，國內第一家低成本航空（俗稱廉航）台灣虎航今天掛牌上市創新板，也是暌違廿二年，國內再度有航空...

淡季不淡 上市櫃Q2獲利躍增

上市櫃公司上半年財報出爐，第2季稅後純益共達7,165.84億元，為今年來最佳、同期第三高，季增45.1%，顯示淡季不淡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦