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國內首檔瞄準「存股」概念、雙月配息ETF 00907公布實際配發金額

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐存股ETF除息資訊。
永豐存股ETF除息資訊。

首創雙月配的永豐優息存股ETF（00907）最新配息金額出爐！依永豐投信公告，這次配息每受益權單位實際配發0.308元，預計8月16日除息、9月12日發放入帳，投資人於8月15日前買進或持有皆可參與本次配息。

永豐優息存股基金經理人張怡琳指出，根據最新證交所定期定額戶數統計，個股定期定額戶數排名前20的就有高達八成五以上是傳統或金融產業，主因在於傳產、金融族群相較於電子股，具備營運、股利配發相對穩健的特性，因此成為存股投資人喜愛的首選標的。

張怡琳說，00907是國內第一檔瞄準「存股」概念的ETF，成分股完全鎖定存股族偏好的金融及傳產股，並排除電子股，標的營運及配息情況相對穩定，投資組合波動性也相對溫和，加上配備雙月配息、收益平準金機制，因此投資人若偏好高股息，希望長期存股、降低波動，00907不啻為打造長期現金流、分散整體投資風險的優質選擇。

存股 月配息

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