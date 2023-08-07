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四大代工廠強彈 「小金雞」廣明、鼎天、無敵齊衝漲停

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）今（7）日擺脫上周弱勢，強彈衝上漲停，帶AI族群上揚，而同屬廣達集團的廣明（6188） 、鼎天（3306）等「小金雞」也搭上順風車，走勢強勁，並於盤中順利登頂，廣明（6188）今日也以103元開高走揚，股價直線飆升至112.5元、上漲10元、漲幅達9.75%，單日成交量達2.9萬張。

代工大廠緯創上周五公布2023年上半年業績，獲利大幅成長，獲利季增達17.75倍，帶動今（7）日股市反彈，早盤以121元開出後，獲買盤搶進，股價震盪走高，盤中一度漲至125元，上漲11元、漲幅達9.64%，站上漲停板，開盤30分鐘內成交量就已達11萬張，相當驚人。

代工股王廣達今日以226元開出，盤中受買盤湧進，股價大漲至242元，上漲22元、漲幅10%，一擺前幾日的頹勢，再度站上漲停，單日成交量達12.8萬張；法人透露，有AI教父之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，預計於明（8）日在美國以「探索人工智慧發展的下一階段」為主軸開講，帶動有關AI概念股走勢強彈。

代工廠英業達以59.2元開高走高，一路上攻至63.8元，上漲5.8元、漲幅達9.99%，單日成交達10.2萬張，至於旗下「小金雞」無敵則以20.7元，開高走揚，終場衝上22.65元、漲2.05元、漲幅9.95%，同享超強漲勢，鼓舞投資人信心、讓市場士氣大振。不過上周三大法人仍賣超527.29億元，分析師表示，投資人仍然須謹慎注意，多方觀察後，投資前景也才會比較清楚。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

廣達 漲停

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