四大代工廠強彈 「小金雞」廣明、鼎天、無敵齊衝漲停

代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）今（7）日擺脫上周弱勢，強彈衝上漲停，帶AI族群上揚，而同屬廣達集團的廣明（6188） 、鼎天（3306）等「小金雞」也搭上順風車，走勢強勁，並於盤中順利登頂，廣明（6188）今日也以103元開高走揚，股價直線飆升至112.5元、上漲10元、漲幅達9.75%，單日成交量達2.9萬張。

代工大廠緯創上周五公布2023年上半年業績，獲利大幅成長，獲利季增達17.75倍，帶動今（7）日股市反彈，早盤以121元開出後，獲買盤搶進，股價震盪走高，盤中一度漲至125元，上漲11元、漲幅達9.64%，站上漲停板，開盤30分鐘內成交量就已達11萬張，相當驚人。

代工股王廣達今日以226元開出，盤中受買盤湧進，股價大漲至242元，上漲22元、漲幅10%，一擺前幾日的頹勢，再度站上漲停，單日成交量達12.8萬張；法人透露，有AI教父之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，預計於明（8）日在美國以「探索人工智慧發展的下一階段」為主軸開講，帶動有關AI概念股走勢強彈。