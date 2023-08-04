美、陸、韓超導體概念股熄火 台股多檔重挫跌停

台股昨日因颱風休市，期間美國、日本、中國大陸的超導體概念股熄火重挫，南韓兩大飆股也在南韓證交所再度對超導體概念股示警下，今（4）日出現重挫，台股相關概念股難逃跌勢，第一銅（2009）、泰銘（9927）、金益鼎（8390）、佳龍（9955）等重挫至跌停。

南韓幾位科學研究人員7月22日發表論文，宣稱已經合成全世界第一種常溫常壓超導體材料LK-99，引爆南韓與超導體技術相關的個股飆漲，美國、大陸相關超導體概念股在昨日先熄火。

大陸多檔相關概念股昨日重挫，美國超導公司（AMSC）股價繼2日暴跌29%後，3日收盤重挫16%，以每股9.6美元作收，已將超導體概念股所帶來的漲幅全數吐回；南韓證交所則是再對超導體概念股發布警示，今日針對兩檔近日暴漲的股票提高警示水準。

南韓證交所表示，南韓化學品公司德成（Duksung）、控制系統設備商Mobiis周五（4日）被列為如果繼續飆漲、可能會遭暫時停止交易的第二級最高警示；韓股今日開盤後，德成股價盤初大跌15%、Mobiis重挫27%。

美、陸、韓等超導體概念股熄火，台股相關超導體概念股也重挫，第一銅、泰銘、金益鼎、佳龍等股都是一開盤就重挫至跌停鎖死，第一銅下挫至34.2元，排隊賣單超過8,400張；泰銘也重挫至跌停58.2元，排隊賣單超過8,100張；金益鼎也有超過5,000張的賣單。

另外，光洋科（1785）跌幅逾9%，華榮（1608）一度跌停，盤中打開但跌幅逾9%。