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台股下跌319.14點 三大法人賣超355.48億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點。圖／聯合報系資料照
台股今日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點。圖／聯合報系資料照

台股今（2）日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%，成交量4483.53億元，三大法人賣超355.48億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超213.08億元，投信買超4.73億元，自營商賣超（合計）147.12億元，其中自營商（自行買賣）賣超82.05億元，自營商（避險）賣超65.07億元。

台股重挫逾300點，跌破萬七關卡，權王台積電（2330）下跌，終場收561元，下跌6元，跌幅1.05%，聯發科（2454）同樣走弱，終場收709元，下跌4元，跌幅0.56%；AI相關概念股全面重挫，緯創（3231）、緯穎（6669）、智原（3035）、華星光（4979）、建準（2421）、廣達（2382）、光寶科（2301）收盤皆跌停。

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