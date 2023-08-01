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大換血！前嘉實投顧總經理林佳興接任中信證券總經理

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中信證券董總大換血，繼4月底董事長由中信金投資長謝載祥出任之後，中信金7月31日代子公司中信證券公告總經理異動案，林明杉「解任」，由前嘉實投顧總經理林佳興接任總經理及發言人。圖為中國信託金融園區。本報資料照片
中信證券董總大換血，繼4月底董事長由中信金投資長謝載祥出任之後，中信金7月31日代子公司中信證券公告總經理異動案，林明杉「解任」，由前嘉實投顧總經理林佳興接任總經理及發言人。圖為中國信託金融園區。本報資料照片

中信證券董總大換血，繼4月底董事長陸子元退休，由中信金（2891）投資長謝載祥出任之後，中信金7月31日代子公司中信證券公告總經理異動案，原中信證券總經理林明杉「解任」，由前嘉實投顧總經理林佳興接任總經理及發言人，該人事案待金管會核准後生效，在8月1日起至主管機關核准前，總經理職務由中信證券副總經理林佳興代理。

不止董總換血，中信金控近期還增設「證券事業長」，將原本的中信投信總經理張浴澤升任證券事業長，現再從嘉實投顧挖角林佳興擔任證券總經理，展現擴大未來國內外證券事業版圖的企圖心，投信、證券等事業體未來能否有更多的合作，並發揮綜效，都引發市場關注。

中信金指出，中信證券新任總經理林佳興，輔仁大學企管碩士畢業，加入中信證券不到一個月，他在嘉實投顧、富邦證券、寶來證券都待過，有自營部門經歷，具證券業務管理經驗22年及投顧管理經驗近四年，也有經紀、法人、複委託、自營、平台建置及大陸市場經驗。

據了解，中信金找他去，主要是希望借重他「To C」的能力，因為嘉實投顧主要業務是以教投資人寫Multicharts交易程式為主，當然也賣交易程式。

中信金表示，原總經理林明杉在中信任職逾20年，近期希望能申請退休，目前會暫調回銀行總經理室，因此先解任證券總經理一職。

中信金控 退休

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