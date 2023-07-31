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台股早盤創今年新高 AI股反轉走跌挫低指數約200點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
AI股一陣急殺拉低大盤指數由紅翻黑。路透
AI股一陣急殺拉低大盤指數由紅翻黑。路透

今（31）日要收7月月線，早盤開高走高至17,463點再創今年新高；不料，11點過後出現多殺多的下殺，AI股一陣急殺也拉低大盤指數由紅翻黑，盤中曾下跌約200點至17,081點，成交量也大幅擴增，多頭仍奮力堅守萬七點。

創意（3443）今日開盤跌停後，緯創盤中也亮燈跌停，造成相關強勢股一陣急殺，華星光、威盛及廣達都紛紛跌停，盤中金額大的光寶科、雙鴻、緯穎、奇鋐、世芯-KY、華碩、台燿、台光電、欣興等都隨之走弱。

永豐投顧表示，7月AI股激情的表現，使得資金過於集中，要完成頸線保衛戰必須密切觀察。就今年以來市場狀況來看，台股從2月以後多頭逐漸擴散，是一良性循環，觀察過去整體市場個股站上年線的家數，基本上隨著大盤的上升，能夠越過長期趨勢線的公司家數也增加；不過，當股價有大步向前時，會出現強勢股帶動指數、弱勢股下跌的情況，使得站上年線個股數反而減少的現象。特別是7月的指數強勢、但站上年線個股家數明顯下降，幅度之大、值得警惕，8月倘若其他類股能夠不要逆勢落後，才是行情延續的好兆頭。

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