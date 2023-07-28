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美系外資看好台燿下半年營運續成長 建議強烈買進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

AI狂潮推升各相關公司的營運，美系外資認為，台燿（6274）順利搭上AI伺服器快速成長商機，受惠於高端CCL需求強勁的推動，將推升下半年的毛利率、營收及獲利表現，重申台燿買進評等，且建議強烈買進，目標價由160元調高至170元。

台燿今（28）日以136元開出，早盤一度翻黑至131.5元，其後往上拉升，盤中一度達142元，終場收在138元，上漲4.5元，漲幅3.37%。

美系外資表示，AI伺服器應用是台燿第1季出貨的最高端產品，占首季總營收約1~2%，此外，該客戶在第3季的訂單將進一步增加，預告台燿的營收及獲利將有更好的成長機會。

美系外資指出，台燿UBB材料產品已獲全球最大的AI伺服器供應鏈認證通過，目前進行OAM資格認證進展，截至目前的資格認證進展都順利。

美系外資表示，在產能利用率上，台燿目標是在今年下半年達70%，主要則是受惠於高端CCL需求強勁的推動，包括AI 伺服器和交換機，顯示出下半年的毛利率將更高。

美系外資指出，AI伺服器相關產品占上半年總營收1~5%，預估下半年在更多新項目出貨下，占總營收比重將再擴大；在下半年營收、毛利率、獲利有機會持續成長下，美系外資重申買進評等，並且建議強烈買進，目標價則是調高至170元。

台燿 營收 外資

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