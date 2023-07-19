台股連二黑 專家：走勢可能出現震盪

受到AI類股下跌影響，台股今天開高收低，終場指數收在1萬7116點，下跌111點、跌幅0.65%，成交金額4271億元，連兩日收黑。

保德信台股團隊表示，AMD董事長蘇姿丰抵台，本周陸續拜訪相關供應鏈高層，對於AI供應鏈不只帶來話題性，市場也具焦蘇姿丰對於AI商機的解讀，以及產業未來的發展性，由於AMD第四季將推出兩款MI300晶片，蘇姿丰來台被外界解讀為固樁之旅，預料有助於台廠相關供應鏈表現；據統計，至2028年全球AI晶片市場規模，將展現年增逾20%至30%的高速成長，並在2027年將突破一兆美元水準。

保德信台股團隊指出，除了AI晶片外，目前生成式AI對於AI伺服器零組件供應鏈股價具有大幅挹注作用，包括組裝廠、CCL、ABF、散熱、機殼、導軌、Switch、PCIe Retimer皆為首要受惠產業，在這波AI熱潮有望持續之下，建議布局主軸可圍繞AI所衍伸出的超高速運算、資料中心、CoWoS相關個股。

保德信台股團隊也提醒，雖然目前台灣季度GDP有望逐季走升，下半年經濟成長率將優於上半年，但歷年8月向來台股跌多漲少，且近日盤面出現多空角力混戰，市場對於下半年聯準會升息步伐看法也相當分歧，隨著短線指數大漲，目前台股本益比已來到平均值上緣，預期在晶圓龍頭大廠法說前夕以及進入財報季，台股走勢可能出現震盪。