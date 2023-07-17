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原來投資減震這麼簡單 00931B 讓股民優雅避險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近二十年台美股同跌時，美國長天期公債避險效果更勝短債
近二十年台美股同跌時，美國長天期公債避險效果更勝短債

近期台美股市高檔上沖下洗，為投資組合減震，統一投信表示，可考慮買進今(17)日開募的統一美債20年ETF（00931B）。00931B一張只要1萬5千元超低價，使股市投資人資金運用更有效率，並以優雅姿態輕鬆避險。

回溯過去20年數據，當台股與美股同步下跌時，美國公債有超過六成機率上漲。以報酬率來看，若台股及美股月線收黑，平均跌幅為5.29%及4.34%，但00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數平均漲幅達1.7%。台美股市季線雙雙下跌時，平均跌幅分別達11.47%及8.98%，美國長天期公債卻平均上漲5.98%，成為對帳單萬綠叢中最醒目的紅。美國長天期公債在股市震盪時反向上揚，不僅能有效減輕投資組合的損傷，還能降低股市投資人心驚膽跳的機率，使投資更健康。

統一投信表示，近期公布的經濟數據顯示美國通膨壓力大幅減輕，聯準會升息也來到尾聲階段，使此時投資美國長天期公債，還有機會在未來獲得價格上漲的資本利得。而美國長天期公債的配息收益，也能每季提供投資人穩定現金流。同類型ETF中，00931B是唯一一檔設有收益平準金機制，能夠讓配息更加穩定。投資人可在7月17~19日募集期間，可以直接線上申購00931B，讓00931B成為投資組合最強盾牌。

美國公債 美股

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