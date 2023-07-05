國巨除息秀 開盤2分鐘完成填息

國巨（2327）今（5）日除息，每股配發現金股利9.99元，參考價487.5元，股價以495元開出後往上拉升，開盤2分鐘就完成填息，盤中高點一度衝達499.5元，不過，同一天除息的遠傳（4904）、建準（2421）則是陷入貼息穿境，但世界穩步朝填息前進。

台股今日仍有多檔除息，市場關注除息前創天價的緯創（3231），早盤也是順利完成填息，在開盤3分鐘就填息，不過股價一度出現急殺，翻黑下滑至97.3元，之後再往上拉升翻紅。

國巨也是快速完成填息，早盤以495元開出後往上拉升至499.5元，開盤2分鐘就填息，盤中維持上漲走勢；另一檔穩步填息的則是世界（5347），每股配發4.5元現金股利，早盤以84.3元開出，一度拉升至84.7元，盤中維持上漲。

不過，也有陷入貼息窘境的個股，遠傳每股配發現金股利3.25元，早盤以73.4元開低後一度下滑至71.3元，盤中跌幅近3%；建準每股配發現金股利2.6元，早盤以100.5元開低後一度下滑至99.9元，盤中跌幅2.84%，同樣陷入貼息。