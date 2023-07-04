站上所有均線 台股漲56點收17,140點 台積電收585元

台股今（4）日終場拉高並站上所有均線，收盤上漲 56.57點，收盤指數17,140.77點，成交量3,764.84億元。台積電（2330）收盤上漲6元，收盤價585元、漲幅1.04%。

國泰證期研究部指出，統計過去10年7月類股表現，食品股上漲機率高達 80%，平均漲幅 1.4%，表現最好，其次電腦周邊、其他、運輸類股上漲機率 70%;至於通信網路平均跌幅 3.5%，表現最差，塑膠、生技醫療、電子通路、資訊服務上漲機率也在 30%附近，表現不佳。

今日盤面維持十千金，強勢的有：大立光（3008）、創意（3443）、緯穎（6669）、祥碩（5269）。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：穎崴（6515）、保瑞（6472）、聯發科（2454）、健策（3653）、鈊象（3293）、弘塑（3131）、東哥遊艇（8478）、材料-KY（4763）、台積電、儒鴻（1476）。

今日成交量大的強勢股：長榮航（2618）、英業達（2356）、陽明（2609）、康舒（6282）、緯創（3231）、廣達（2382）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、神達（3706）、金寶（2312）

今日成交量大卻走跌者：萬海（2615）、華紙（1905）、開發金（2883）、星通（3025）、中興電（1513）、華新（1605）、正文（4906）、邁達特（6112）、菁英、一詮（2486）

今日成交金額大且走高者：長榮、廣達、緯創、台積電、智原（3035）、陽明、技嘉（2376）、英業達、光寶科（2301）、康舒

今日成交金額大卻走勢疲軟者：萬海、中興電、星通、華紙、旺矽（6223）、邁達特、南電（8046）、世紀鋼（9958）、信驊（5274）、家登（3680）