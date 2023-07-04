中國管制鎵、鍺出口 法人估推升價格 穩懋盤中走揚逾4%

中國大陸宣布自8月1日開始管制鎵、鍺等半導體原料出口，需經中國大陸商務部許可後方得以放行。法人表示，推測可能將推升鎵、鍺價格，可能有利領先廠商。近期在築底的砷化鎵大廠穩懋（3105）股價今（4）日表現強勢，開盤後走揚，早盤上漲4.33%至168.5元、上漲7元。

法人指出，若大陸確實加大管制力度，使鎵、鍺成本提高，對技術門檻較高產品，像是穩懋的5G功率放大器，應有機會充分轉嫁成本予客戶，反而有利獲利表現。惟若已受中國廠商競爭之產品，則可能因為中國內外材料價差，而進一步受到中國大陸廠商威脅。

台新投顧指出，鎵、鍺管制政策為科技戰反制手段，認為此政策應該為中國大陸政府做為美中科技戰反制的手段，惟影響性要看執行的力度評估。

中國大陸占鎵、鍺產量大：中國大陸占粗鎵產量83%，佔鍺產量68%，均為全球最大出口國。而鎵、鍺應用廣泛：鎵、鍺在LED、功率放大器、第三代半導體等都有廣泛應用。

推測政策可能推升鎵、鍺價格，但不致大幅影響產量：鎵、鍺過去應無嚴重缺貨情形，鎵甚至曾經因為供過於求而價格暴跌。未來價格走勢視中國管制力度而定，惟初步推測可能推升價格，但不至大幅影響供給量。