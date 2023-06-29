台股上漲6.67點 三大法人買超58.26億元

台股今（29）日呈現小幅上漲，盤中最高拉升至17077.44點，一度站回萬七大關，大盤指數終場收16942.3點，上漲6.67點，漲幅0.03%，成交量2684.18億元，三大法人買超58.26億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超53.23億元，投信賣超4.53億元，自營商買超（合計）116.03億元，其中自營商（自行買賣）買超57.23億元，自營商（避險）買超58.8億元。

台股今小漲，權王台積電（2330）震盪小幅下跌，以573元作收，下跌1元，跌幅0.17%，聯發科（2454）收紅盤，終場收696元，股價上漲1元，漲幅0.14%；盤面上以造紙股最為強勢，整體類股指數上漲3.54%，其中永豐餘（1907）、華紙（1905）收盤漲幅皆超過4%，而其餘正隆（1904）、榮成（1909）、永豐實（6790）、寶隆（1906）、士紙（1903）等也都有不錯的表現。